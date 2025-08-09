El domingo 10 de agosto tendrá en Buenos Aires sol y nubes, en una jornada cambiante que se repetirá en varias regiones del país.

Un domingo de cielo cambiante: así estará el tiempo en gran parte del país, según el SMN.

Este domingo 10 de agosto, gran parte del país mostrará un cielo con variaciones que irán del sol pleno a la nubosidad parcial, según se observa en la proyección meteorológica. En la región del AMBA y la provincia de Buenos Aires, se espera una jornada con sol y algunas nubes, un panorama que invita a actividades al aire libre pero con la advertencia de posibles cambios en el transcurso del día.

El tiempo para este domingo 10 de agosto, según el SMN El norte argentino tendrá un clima mayormente despejado, con provincias como Formosa, Misiones y parte de Corrientes bañadas por un cielo soleado. En contraste, el centro del país mostrará un mix: mientras Córdoba y La Rioja tendrán predominio de sol, sectores de Santa Fe y Entre Ríos contarán con momentos de nubosidad variable.

En la zona cuyana, San Juan y Mendoza se inclinarán por un domingo de sol y nubes intermitentes, lo que suavizará la radiación directa y mantendrá un clima agradable. En el sur, la Patagonia estará mayormente cubierta, aunque con algunas aperturas de cielo en puntos como Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz.