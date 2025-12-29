Un camionero vandalizó una piedra del Parque Nacional Nahuel Huapi, lo escracharon y terminó denunciado

Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi iniciaron acciones contra el chofer que pintó con aerosol dos nombres en una roca de Valle Encantado.

Un hombre que circulaba por la zona de Valle Encantado grabó al camionero que vandalizó una roca.

En las últimas horas, se viralizó el video de un hombre vandalizando una piedra protegida del Parque Nacional Nahuel Huapi, provocando el repudio de los vecinos y de los guardaparques.

Un individuo que circulaba por la zona en auto avistó al vandalizador, un camionero, y no dudó en grabarlo, denunciando su accionar. En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede ver al hombre pintando con aerosol los nombres de “Ana” y “Gustavo” sobre una piedra protegida, en el kilómetro 1548 de la Ruta Nacional 40, en la zona del Valle Encantado.

Tras la viralización del video, las autoridades pudieron identificar el sitio y constatar el daño ambiental provocado por el conductor de camión. En consecuencia, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi lo denunció.

Mirá el video del hombre vandalizando una roca del Parque Nahuel Huapi Vandalismo en Nahuel Huapi “Gracias a un video compartido por un vecino del área, tomamos conocimiento de una intervención no autorizada sobre una piedra dentro del área protegida, por la Ruta Nacional 237”, reza el comunicado oficial de la Administración de Parques Nacionales.

El video difundido muestra el momento en que el chofer comienza a escribir el nombre "Gustavo" sobre la superficie rocosa, mientras una persona le reprochaba la acción. No obstante, cuando los guardaparques y brigadistas se dirigieron al lugar, verificaron que el hombre había regresado para completar el nombre y, como si fuera poco, dejó el envase de aerosol junto a la roca.