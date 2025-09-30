Último día para cambiar tu heladera o TV con Plan Canje de Samsung: ahorro de hasta 51%

Los electrodomésticos sostienen la rutina del hogar, pero reemplazarlos suele exigir un desembolso alto. Con ese problema en mente, Samsung lanzó un Plan Canje que premia a quienes entregan un equipo usado, como una heladera , al comprar uno nuevo. La propuesta rige en todo el país y tiene fecha límite: hoy 30 de septiembre de 2025.

La promesa es concreta. Según el producto, se puede alcanzar un ahorro de hasta 51% y recibir una bonificación que se acredita en el mismo medio de pago luego de verificar el estado del artículo entregado. La novedad es que el canje admite dispositivos de otras marcas y, en algunos casos, aun con daños, siempre que superen los requisitos mínimos al momento de la evaluación.

El circuito es claro y se realiza en línea. Primero, ingresás al sitio oficial de Samsung y elegís el producto nuevo. Luego, completás la cotización del equipo usado mediante un formulario. Después finalizás la compra abonando el precio total. El envío del nuevo artículo se coordina a domicilio y, por WhatsApp, un asesor solicita validar el estado del dispositivo entregado. El retiro puede acordarse en tu casa, en una tienda Samsung o en una sucursal de Andreani, según disponibilidad.

La bonificación no aparece en el carrito. Llega como reintegro al medio de pago utilizado entre 15 y 20 días hábiles después de la validación. Un punto clave: antes de cerrar la operación, verificá que “Plan Canje” figure en el resumen de compra y aceptá los Términos y Condiciones.

El programa abarca una lista amplia. Se aceptan smartphones, tablets, relojes inteligentes, monitores , notebooks Galaxy Book, televisores y heladeras. Para que la cotización avance, el equipo debe encender y apagarse correctamente, y su IMEI o número de serie debe leerse sin dificultades. El resto de los detalles se informa en la misma instancia de cotización. La evaluación final puede ajustar el valor estimado, por lo que conviene declarar el estado real.

Si vas a entregar un producto grande, prepará el embalaje básico para evitar demoras en el retiro. Y recordá que la bonificación se acredita sobre la tarjeta o cuenta usada para pagar, no en efectivo ni como cupón.

Samsung-Televisores-IA - Interna 1 Con este plan canje podrás tener el TV o la heladera que tanto querías.

Ejemplos de precios y ahorros estimados

El rango de descuentos es variado y depende del modelo y del estado del equipo de intercambio. En lavarropas, un frontal de 7 kg con motor inverter figura a $958.499, con posibilidad de alcanzar hasta 46% de rebaja con canje. Un modelo de 6,5 kg con tecnología inverter aparece a $864.999 y puede llegar hasta 51% de alivio en el ticket. Para quienes buscan mayor capacidad, un 9,5 kg con Ecobubble y eficiencia A+++ ronda $1.259.999 y anuncia hasta 35% de reducción. En heladeras, una opción con freezer superior y modo de ahorro energético (407 litros) se ubica en $1.709.999, con tope de 10% de mejora; la Bespoke de 328 litros en tono Clean Peach figura a $2.314.999, también con hasta 10%; y otra alternativa con 517 litros y modo de eficiencia se ofrece a $1.979.999, con el mismo límite. En televisores, un Neo QLED 4K de 43” QN90D aparece a $1.999.999, con hasta 36% de rebaja; un OLED 4K de 55” S90D, a $2.399.999 con hasta 34%; un Neo QLED 4K de 50” QN90D, a $2.499.999 con hasta 34%; y la serie estilo cuadro The Frame LS03D de 65” ronda $3.499.999, con hasta 25%.

Consejos prácticos para que el canje fluya sin tropiezos

Antes de avanzar, hacé una copia de seguridad de tu celular o notebook y restablecé a valores de fábrica cuando te lo indiquen. Conservá cables y accesorios básicos si los tenés. Sacá fotos del equipo para registrar su estado; pueden servir si se requiere una verificación adicional. Si elegís retiro a domicilio, confirmá los horarios y la franja de visita para evitar reprogramaciones.

Y seguí el trámite desde el correo de confirmación o el panel de tu cuenta para chequear cada hito: compra, validación, retiro y reintegro. Si el artículo no cumple con las condiciones informadas, la cotización puede ajustarse o rechazarse, por lo que conviene leer con atención el formulario.

En síntesis, el Plan Canje de Samsung es una vía ordenada para bajar el costo de una renovación que no puede esperar. Entregás un equipo usado, incluso de otra marca, y obtenés una bonificación que impacta en tu medio de pago una vez validado el estado.

Hay plazos, requisitos y topes, pero la ventana de tiempo es amplia y alcanza hasta fines de septiembre de 2025. Para el hogar, significa mantener al día heladera, lavarropas o TV sin desbordar el presupuesto. Y para el usuario, un proceso digital, paso a paso, que transforma un producto en desuso en un ahorro tangible. Con planificación y lectura atenta de las condiciones, la experiencia se vuelve simple y previsible.