Turismo sustentable: un nuevo estándar en la hotelería de lujo que respeta el medio ambiente y la cultura local

El turismo sostenible tiene en cuenta el impacto que genera la actividad en la actualidad y el que tendrá en el futuro e involucra en el análisis a diferentes sectores que participan de la industria, como son los turistas, las empresas y también el entorno ambiental, según la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Entonces, este concepto explica la forma de viajar y gestionar la actividad turística con una visión que va más allá de la satisfacción del huésped. Implica una consideración profunda y equilibrada del impacto en tres dimensiones clave: la económica, la social y la medioambiental . El turismo sustentable busca optimizar el uso de los recursos naturales, preservando los ecosistemas y la biodiversidad.

Al mismo tiempo, se compromete a respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, valorando su patrimonio, tradiciones y contribuyendo al entendimiento intercultural. Por último, debe garantizar la viabilidad económica a largo plazo, generando beneficios socioeconómicos equitativos, incluyendo oportunidades de empleo para las comunidades locales. En esencia, el turismo sustentable busca un equilibrio entre estas tres dimensiones para asegurar su sostenibilidad a largo plazo en todos los tipos de destinos y segmentos turísticos .

En este contexto, Palladio Hotel Buenos Aires - MGallery Collection, con el propósito de mantenerse en la vanguardia de las tendencias del turismo, se comprometió en un proceso de transformación hacia un camino sustentable , en donde este factor sea transversal a todas las actividades del hotel. Esta decisión fue un desafío para el hotel ya que debe mantener el estándar de lujo que lo identifica.

Ubicado en Av. Callao 924, en el corazón del barrio de Recoleta y frente a la plaza Rodríguez Peña, Palladio Hotel combina un estilo clásico y moderno con un cuidado meticuloso por los detalles. Es el único hotel cinco estrellas de la línea MGallery de Accor en Argentina y ofrece 113 habitaciones amplias y luminosas, con ventanales que se abren a balcones privados con vistas únicas de la ciudad. Cada ambiente cuenta con amenities de alta gama, baños de mármol, tecnología integrada y un diseño pensado para brindar experiencias inolvidables tanto a turistas como a residentes locales.

Palladio Executive Suite Hotel Palladio

Luego de haber alcanzado la certificación en sustentabilidad de Bronce en 2023, a fines de 2024 han recibido la certificación ORO del Programa Hoteles Más Verdes, una iniciativa de trabajo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), y reconocido por el Ministerio de Turismo de la Nación. Dicho programa también ha sido reconocido por Global Sustainable Tourism Council (GSTC), situándose al nivel de los programas de certificación de turismo sustentable más prestigiosos del mundo.

Para lograr el nivel ORO, Palladio Hotel Buenos Aires - MGallery Collection, ha aplicado cambios en las distintas dimensiones que implica esta nueva tendencia en la industria del turismo. Algunos de estos cambios fueron la instalación de un panel solar en La Terraza, para alimentar de energía a esta área; un sistema de flujo de agua que recoge el agua de lluvia para regar el pulmón verde del hotel y terminales de cargadores para bicicletas ecológicas y monopatines eléctricos, con el fin de impulsar la movilidad sustentable.

En las habitaciones, se retiraron botellas de plástico de un solo uso para pasar a utilizar latas de aluminio sustentable; se colocaron amenities reutilizables y de papel reciclado y se comenzaron a utilizar llaves de material de bambú, evitando el uso de plástico virgen. También, se colocaron cestos de doble compartimiento para separar residuos orgánicos, y terminales de corte de energía en las habitaciones entre otras iniciativas.

De cara a los huéspedes, cuando realizan el check out, se les ofrece la oportunidad de compensar la huella de carbono que han consumido durante su viaje. Para esto, el hotel boutique de Recoleta trabaja con un sistema corporativo de la cadena (Sistema GAIA), que permite la carga de datos para controlar el cuidado ambiental.

De cara a la comunidad, Palladio Hotel Buenos Aires - MGallery Collection está trabajando en un acuerdo con el área de Patrimonio Cultural de la Ciudad para apadrinar la escultura de Bernardo de Irigoyen ubicada en la plaza Rodríguez Peña. Asimismo, ha integrado productos locales y culturales en distintas partes del hotel, con el fin de dar a conocer la cultura de la comunidad local a los visitantes extranjeros.

El caso de Palladio ejemplifica cómo la industria hotelera puede liderar el camino hacia un turismo más responsable y consciente. Al adoptar prácticas sostenibles y obtener certificaciones de prestigio, este hotel boutique no solo eleva su estándar de lujo, sino que también contribuye activamente a la preservación del medio ambiente, el apoyo a la comunidad local y la promoción de un turismo culturalmente sensible.

Outdoor Pool Hotel Palladio

Ya sea para una escapada urbana, un evento especial o simplemente para disfrutar de un día de spa, Palladio Hotel Buenos Aires - MGallery Collection ofrece un entorno inigualable. La calidad en el servicio y la atención al detalle posicionaron al hotel entre los más destacados de la ciudad, un hecho reconocido por el premio Travellers' Choice 2024 y 2025 de Tripadvisor, que se desprende de las opiniones de los viajeros quienes destacan la calidad en el cuidado y atención del personal, además de haber recibido el premio de Booking.com (Traveller Reviews Award 2024 y 2025), por las constantes reseñas positivas de los huéspedes, destacando las instalaciones y excelencia en el servicio.

