Túneles secretos, cavas e historia: viaje al pasado y futuro de la bodega Arizu

Abajo, en los túneles de la bodega Arizu , se pierde la noción del espacio y es muy sencillo desorientarse. Varios metros por arriba hay un ritmo frenético de avenidas, autos, colectivos y comercios, mientras que abajo hay silencio, pasadizos laberínticos, grandes piletones que apenas pueden verse por una rendija y hasta hay algo de olor a vino antiguo. También hay un pasaje al pasado; cuando la Arizu era una de las grandes bodegas de Mendoza que concentraba producción en lo que era Belgrano y hoy es Godoy Cruz .

Hay que subir, bajar, esquivar. La única luz es la de la linterna que con su haz descubre los recovecos de la bodega. Cada paso genera eco. Un túnel une lo que es el enorme predio con otro de enfrente, donde también funcionaba parte de la planta industrial. Aún hay restos de las vías, pues la uva llegaba en tren hacia la bodega. Todas son señales de un pasado opulento para la industria vitivinícola de Mendoza. En el camino aparecen algunos cajones que contuvieron botellas, muebles de las cavas para macerar espumantes. Hay etiquetas del champán Arizu , cuando aún podía decirse champán. Una casa con hogares apagados, patios internos con maleza; mezcla de arquitectura y materiales; paredes enormes, arcos de medio punto con ladrillos y, ante una pausa, un silencio difícil de hallar en otro lado.

El casco de la bodega se construyó a fines del siglo XIX, pero fue ampliándose y también hay registros de la evolución: hay partes de adobe, ladrillos y hormigón. Como era costumbre en la época, los dueños vivían en el lugar: la casa de los Arizu está en pie, escondida en ese monstruo. Habitaciones, cocina, bañera, alacena. Incluso parte del tapiz de las paredes y un hogar a leña. En la época de oro del vino mendocino, esa bodega estaba en el podio de la producción y era parte del sistema productivo que también formaban las bodegas Tomba, Escorihuela, Filippini, Cremaschi, Calise y Tonelli. Hoy, todas en ruinas.

El español Balbino Arizu caminó por esos lugares. Fue pionero de la industria en Villa Atuel y lo que hoy es Godoy Cruz. La “Sociedad Arizu Hermanos comenzó en 1888, tras la llegada de la familia proveniente de Navarra. Tentado por otros españoles que habían emigrado antes, Balbino, Clemente y Sotero comenzaron a incursionar en la industria madre de Mendoza, con la construcción de la bodega a partir de 1891.

En el subsuelo hay espacios gigantes que podrían ser grandes salones. En realidad eran piletones de hormigón armado donde en el futuro habrá salas de exposición, para espectáculos y hasta con realidad aumentada para simular escenas mendocinas y argentinas. Donde había vino almacenado, habrá, si se concreta el plan, shows, espectáculos sensoriales e imágenes. “En las simulaciones hay escenas donde Piazzola toca el bandoneón entre viñedos”, explican desde la Municipalidad de Godoy Cruz al hablar de la futura “Ciudad del Vino” que planean construir. Hay cavas enormes, 6 naves de lo que fue una de las bodegas más grandes de Mendoza, con 5800 metros cuadrados. Imaginarse el cambio es complejo, pero ya lo era antes, cuando el predio había sido abandonado por la firma Cencosud.

Historia de la bodega Arizu

La familia Arizu fue dueña del lugar hasta 1978, cuando fue comprada por el Grupo Greco y entró en el espiral de decadencia de la industria en Mendoza. Tras la intervención, llegó el cierre definitivo: en 1991 dejó de producir. El olor a vino se mantiene hasta hoy en los sótanos, mientras que puertas afuera cuesta creer que allí llegaba el tren con uvas, se producía vino y desde allí también surgieron algunas ideas cruciales para Mendoza.

arizu dibujo

En 1998 el grupo chileno Cencosud compró el predio con la idea de hacer un centro comercial. El plan incluía la demolición y la oposición vecinal que se gestó tuvo resultados para el cuidado patrimonial: fue declarado Monumento Histórico y parte del inmueble pasó a ser un bien a preservar. Los dueños no construyeron el centro comercial, pero tampoco lo restauraron.

túneles bodega Arizu 7 Marcos Garcia/MDZ

Cuando Alfredo Cornejo era intendente comenzó una maniobra que generaría impacto incluso puertas afuera de Mendoza: expropiar la bodega. Esa decisión incomodó al propio Horst Paulmann, fundador y dueño del imperio Cencosud, quien siempre se expresó con fastidio sobre la medida. Se declaró de interés, la Legislatura aprobó la declaración de utilidad pública y se ejecutó la expropiación al valor de la tasación fiscal más un 30%.

arizu proyecto 4

Ciudad del vino

La "bodega de los tres siglos" tiene un desafío. Del adobe de las paredes originales, el tren que acarreaba las uvas y la producción industrial de vino; a la reconstrucción virtual de ese mundo como atractivo turístico y epicentro cultural. La Arizu se transformará en la "Ciudad del Vino".

El proyecto toma como modelo la Ciudad del Vino que hay en Burdeos, Francia. Los mismos desarrolladores son los que planearon la versión mendocina con tecnología, dispositivos sensoriales, salas de eventos y conferencias. La inversión necesaria para desarrollar la "Ciudad del Vino" ronda los 10 mil millones de peso y podría tener financiamiento mixto entre la Provincia, el municipio y privados. El complejo incluye el predio que está en la manzana de enfrente, donde ya hay un desarrollo público privado con una plaza, un centro de convenciones y habrá un emprendimiento inmobiliario. Allí se prevé instalar un estacionamiento subterráneo de 5 subsuelos, que también será fuente de financiamiento.

bodega arizu Gentileza

La restauración de una parte de la bodega ya convirtió al lugar en un polo cultural y de eventos. Pero el proyecto final es que se transforme en la Ciudad del Vino. Con esa reconversión, la zona podría ser un nuevo polo turístico, comercial y recreativo dentro del Gran Mendoza.

arizu proyecto 3

La Arizu transitó por tres siglos: construida en el siglo XIX, con apogeo y deterioro en el XX y una "resurrección" en el siglo XXI.

Cuando se reabrieron las puertas todo estaba en ruinas. Lo que era una limpieza se convirtió en una tarea de arqueología y de rescate documental. Registros de la producción de vino, contrataciones de personal, legajos de los empleados en distintas épocas, libros manuscritos en letra gótica. En ese rescate se descubrieron los aportes que hicieron los bodegueros fundadores para la construcción de la basílica San Francisco Ferrer, la ayuda para el hospital El Carmen y otras obras de uso público. La Arizu se transformó en un arca de la industria vitivinícola pero también de Mendoza.