Tuli Acosta y DesaKTa2 presentaron "No Me Beses", su nueva colaboración

El martes, tuvo lugar una nueva edición de Billboard AR Showcase, esta vez, de la mano de DesaKTa2 y Tuli Acosta . En un espacio íntimo, los cordobeses presentaron su primera colaboración, titulada “ No Me Beses”.

La actriz, bailarina y cantante cordobesa había lanzado “No Me Beses” en diciembre pasado, con una base de cumbia que suavizaba el peso emocional de la letra. Sin embargo, sentía que aún faltaba algo para potenciarla. Por eso, pensó en colaborar con la agrupación de cuarteto del momento.

En diálogo con MDZ , Tuli reveló cómo se siente por esta colaboración. “Muy contenta la verdad porque era algo que le faltaba al tema. Si bien estaba hecho en versión cumbia para que no sonara tan depresivo con la letra, el cuarteto le terminó de dar ese sazón y, también, me hace sentir un poco como en casa”, expresó la artista.

Al ser consultada sobre a qué otro artista le quedaría bien la colaboración, Tuli dijo: “A Facu, a mi mejor amigo Luck Ra. Le quedaría mejor que a mi, yo le cedo mi lugar”.

En el evento, los artistas contaron en exclusiva a MDZ que el próximo 19 de agosto Desakta2 se va a estar presentando por primera vez en el Movistar Arena, donde se podrá disfrutar, en vivo, de sus mejores éxitos como “Estaba aquí pensando”, “No puedo fingirlo”, entre otros. En esa oportunidad, contarán con la presencia de artistas invitados, entre ellos Tuli para cantar la nueva colaboración.

Al parecer Joaquín Martín y Fer Olmedo, vocalistas de DesaKTa2, tienen grandes ambiciones para este Movistar Arena que están preparando. ¿Será Luck Ra uno de los invitados en su show?

Mirá el video de No Me Beses

Tuli Acosta y DesaKTa2 presentaron "No Me Beses"

En la charla, los artistas, en todo momento, resaltaron lo importante que es para ellos estar viviendo esto desde cerca con su público y hacerlos sentir como en casa llevando el cuarteto a cada lugar.

El show contó con invitados como Olivia Olguín con quien cantaron “Lejos”, su tema en conjunto. También estuvo presente Max Carra, que le dio un subidón de energía al show cantando el tema del verano UWAIE más conocido como “Flaca vos sos hermosa”.

Pero si algo queda claro es que un gran show no solo depende de quienes están arriba del escenario, sino también de lo que sucede abajo: el público, las luces… y, fundamentalmente, el sonido. En ese sentido, Joaco de DesaKTa2 destacó el sonido de Thonet & Vander al decir: “Nosotros podemos estar dejando todo arriba del escenario, pero si la gente no lo recibe como esperamos, todo pierde sentido. Un buen sonido nos ayuda a transmitir, es un aliado para nosotros. Si no está es una cag***”.