Tu barrio al Teatro Colón: la propuesta para ver gratis a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El mítico Teatro Colón invita a celebrar el 80° aniversario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con una propuesta que acerca a todos los vecinos de la Ciudad al ensamble. Se trata de “Tu Barrio al Colón” , un programa que les permitirá a los porteños acceder a las presentaciones previas a cada función oficial de la orquesta y escuchar el repertorio programado en el máximo coliseo argentino.

La propuesta está coordinada por el Teatro Colón , el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Participación Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información oficial, en ese marco, se entregarán 400 accesos por ensayo con acompañante incluido , lo que representa unas 800 ubicaciones en total para las fechas previstas en el calendario anual de la Orquesta Filarmónica .

En ese sentido, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires , dijo que Tu Barrio al Colón es “un programa que promueve que los vecinos de Buenos Aires tengan acceso de primera mano directo a los ensayos de la Filarmónica de Buenos Aires, en el festejo de sus 80 años”.

Por su parte, el director general del Teatro Colón , Gerardo Grieco, explicó: “Para cada una de las comunas hay 15 ensayos generales que van a ser abiertos a vecinos y vecinos. Esta es la mejor manera de celebrar el aniversario”.

En tanto, Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño, consideró que esta propuesta fue pensada para “seguir fortaleciendo al Colón, pero, también, para seguir fortaleciendo la cultura en toda la Ciudad de Buenos Aires que nos distingue, probablemente, como una de las mejores ciudades del mundo, y seguir llevando esa cultura a los barrios y trayendo a los barrios, en este caso, al Colón”.

“Los esperamos a cada uno de los vecinos de nuestros barrios a descubrir el maravilloso Teatro Colón, su teatro, este emblema de la cultura porteña, a través de los ensayos generales de la Filarmónica de Buenos Aires”, concluyó Gabriela Ricardes, en su invitación.

Todos los detalles del programa Tu Barrio al Colón

Tu barrio al Teatro Colón

De acuerdo con la presentación oficial, se entregarán 400 accesos por ensayo con acompañante incluido, es decir, unas 800 ubicaciones en total para las fechas previstas en el calendario anual de la orquesta. Por ello, cada vecino podrá solicitar hasta dos lugares. Los cupos serán limitados y se asignarán por orden de inscripción.

Los ensayos abiertos comenzarán el 17 de abril y se desarrollarán los viernes y sábados a las 11 de la mañana. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de 75 minutos. La propuesta permitirá a los asistentes presenciar la preparación previa a las funciones oficiales de la orquesta y escuchar el repertorio previsto para esas presentaciones.

El ingreso al Teatro Colón se realizará por la calle Libertad. Además, se permitirá el acceso a la recepción (también conocida como foyer) con una antelación de una hora. De ese modo, los asistentes podrán recorrer ese espacio antes del comienzo del ensayo, observar la arquitectura del edificio, tomar fotos y conocer parte de la historia del teatro.

Cómo inscribirse a Tu Barrio al Colón

La reserva de ubicaciones se realizará de forma online a través de Boti, el canal de atención por WhatsApp de la Ciudad, en el número +54 11 5050-0147.

Para completar el trámite será necesario contar con usuario o clave MiBA. Una vez realizada la gestión, la persona recibirá un correo electrónico de confirmación con los lugares asignados.