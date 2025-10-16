Tres planes "gasoleros" para celebrar el Día de la Madre en Mendoza

Este domingo 19 de octubre, Mendoza ofrece propuestas accesibles para celebrar el Día de la Madre sin romper el presupuesto. Desde tardes de folclore al aire libre, hasta recorridos por bodegas con promociones especiales, hay opciones para todos los gustos.

Entre música, paisajes y copas de vino, Mendoza ofrece una agenda variada para disfrutar este domingo sin gastar demasiado. Una invitación a reconectar con lo esencial: compartir tiempo de calidad en lugares que hacen única a la provincia.

A la hora de pensar en un plan gratuito y con alma local, las Tardecitas de Folklore en la Plaza Pedro del Castillo son una gran opción. Cada tercer domingo del mes, este espacio se llena de música, danza y alegría para compartir en familia.

El tercer domingo de este mes de octubre coincidirá con el Día de la Madre. Por lo que es un plan perfecto para quienes prefieren algo tranquilo y cultural, en el corazón de la Ciudad de Mendoza. La música y el ambiente familiar hacen que sea una propuesta cálida y accesible.

La jornada comienza a las 17.00, dura unas tres horas y es totalmente gratuita. Solo hace falta llevar el mate, una mantita y ganas de bailar y pasarla bien. Vecinos, turistas y bailarines se mezclan en una tarde que celebra las tradiciones argentinas.

Un día en la naturaleza mendocina

Para las familias que disfrutan del aire libre, una excelente opción es salir a disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la provincia. El senderismo mendocino ofrece postales increíbles sin necesidad de pagar entradas ni contratar excursiones.

potrerillos dique perilago panoramicas (12) El dique Potrerillos es una de las opciones que más eligen los mendocinos para descansar y disfrutar del paisaje. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Uno de los lugares más accesibles es la Reserva Natural Divisadero Largo, a pocos minutos de la Ciudad. Tiene senderos cortos y vistas al piedemonte ideales para un paseo familiar. También se puede hacer trekking por el Mirador del Embalse Potrerillos, con vistas únicas al lago y las montañas.

Si el plan es quedarse a disfrutar del paisaje, Potrerillos es el lugar indicado para armar un picnic frente al lago. Eso sí, está prohibido encender fuegos en las orillas, pero se puede almorzar en los paradores o zonas con mesas públicas, como Blanco Encalada.

Salir temprano, llevar agua, protección solar y ropa cómoda es clave para disfrutar el día. Un plan natural, relajado y gratuito que combina aventura y descanso.

Mansa Bodega: el brindis perfecto desde $15.000

Dante Robino. Dante Robino es una de las bodegas que entra en el plan de Mansa Bodega para aprovechar este día de la madre.

El cierre ideal del fin de semana dedicado a las madres llega con el programa Mansa Bodega, una propuesta que combina turismo, vino y gastronomía a precios promocionales desde $15.000.

Organizado por el Emetur, el ciclo se desarrolla del 9 al 31 de octubre en bodegas de toda la provincia. La presidenta de Emetur, Gabriela Testa, destacó que esta acción “refuerza la articulación entre gastronomía y vino, dos pilares del turismo mendocino”.

La iniciativa busca incentivar el consumo y el turismo interno, ofreciendo degustaciones, recorridos guiados y maridajes en bodegas de todas las regiones: Gran Mendoza, Valle de Uco, Zona Este y Sur.

Foto: Los Toneles Los Toneles, bodega emblemática de Guaymallén, también es parte de la iniciativa Mansa Bodega.

En Luján de Cuyo, Bodega Dante Robino propone una visita por su edificio histórico y degustación de tres copas (blanco, espumante y tinto) por $15.000. En Tupungato, la Bodega Familia Giaquinta ofrece seis varietales con tabla de quesos y frutos secos. En Guaymallén, Los Toneles combina arquitectura patrimonial con vinos Mosquita Muerta.

También participan Bodegas López en Maipú, con su museo histórico y vinos Gran Reserva, y Bodega Artesanal de la Tierrita en San Carlos, que suma mates y panificados caseros.

Las reservas y bodegas por zona pueden consultarse en el sitio oficial: mendoza.tur.ar/mansa-bodega.