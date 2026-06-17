Trenes del AMBA: cómo evitar multas de $3.500 al viajar con la tarjeta SUBE

Los pasajeros que viajan en los trenes del AMBA deben prestar atención a un requisito clave para evitar multas. Trenes Argentinos reforzó los controles a bordo y comenzó a fiscalizar si los usuarios validaron correctamente su viaje con la tarjeta SUBE al ingresar a la red ferroviaria.

Los operativos se realizan dentro de las formaciones y de manera aleatoria. Los inspectores utilizan dispositivos electrónicos que permiten comprobar en tiempo real si el pasajero registró el viaje antes de abordar.

El sistema ferroviario exige validar la tarjeta SUBE al ingresar a la estación y, cuando corresponda, también al finalizar el recorrido. Este procedimiento permite calcular el valor real del viaje según la distancia recorrida.

Para no pagar la multa de Trenes Argentinos hay que validar el pago realizado con la tarjeta SUBE.

Al iniciar el trayecto, el sistema descuenta el importe máximo del boleto. Luego, una vez completado el viaje, reintegra automáticamente la diferencia que corresponda.

Durante los controles, los inspectores solicitan la SUBE y verifican los últimos movimientos registrados. Si la tarjeta no muestra una validación compatible con el recorrido que realiza el pasajero, se considera una infracción.

De cuánto es la multa por no validar la SUBE

La sanción por viajar sin haber registrado correctamente el boleto equivale al valor de 10 boletos mínimos, es decir que asciende a $3.500 por cada infracción detectada durante los controles.

Además, los agentes están habilitados para cobrar la sanción en el momento mediante códigos QR, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias o efectivo.

Qué líneas de tren tienen controles a bordo

Los operativos ya funcionan en varias líneas ferroviarias del AMBA:

Línea Roca: servicios hacia La Plata, Alejandro Korn, Ezeiza, Cañuelas y Bosques.

Línea San Martín: ramales que unen Retiro con Pilar y Cabred.

Línea Belgrano Sur: recorridos entre Sáenz y González Catán, Tapiales y Marinos del Crucero General Belgrano, además del servicio hasta Lozano.

Las inspecciones pueden realizarse en cualquier horario y tramo del recorrido, por lo que se recomienda conservar la tarjeta SUBE durante todo el viaje.

Qué otras líneas tendrán controles

Trenes Argentinos confirmó que el sistema continuará ampliándose durante las próximas semanas. Las líneas que incorporarán patrullas de fiscalización serán la Mitre y la Sarmiento.

Aunque todavía no se informó una fecha de inicio, la empresa indicó que ya trabaja en la conformación de los equipos y en la implementación de los controles para extender el esquema a toda la red ferroviaria metropolitana.