Más estrés y menos felicidad: un estudio revela el preocupante mapa emocional de los argentinos

La salud emocional de los argentinos atraviesa un escenario cada vez más complejo. Un informe elaborado por la Universidad Siglo 21 reveló una fuerte caída en los niveles de felicidad y un crecimiento sostenido del agotamiento laboral. Los datos muestran que casi uno de cada cuatro ciudadanos presenta síntomas de burnout , mientras aumentan la ansiedad y el malestar cotidiano.

Los resultados del estudio realizado por Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21, durante el primer semestre de 2026, muestran un deterioro sostenido en la percepción del bienestar y marcan los valores más bajos registrados desde que comenzó la medición en 2018. Apenas el 46,8% de la población consultada asegura sentirse feliz con su vida, mientras que un 23,8% presenta síntomas asociados al burnout o agotamiento laboral crónico.

Elaborado a partir de herramientas internacionales avaladas por organismos como la UNESCO y la OMS, el relevamiento también expone una fuerte relación entre el nivel educativo y la salud mental. Las personas con estudios primarios completos o incompletos presentan los índices más preocupantes: apenas un 20% manifiesta satisfacción con su vida y un 32% registra síntomas de agotamiento laboral.

En el extremo opuesto, quienes poseen estudios de posgrado exhiben los indicadores más favorables. Este segmento mejoró un 15% sus niveles de felicidad respecto del año pasado y presenta la menor incidencia de burnout, con un 18,5%.

Desde el Observatorio señalaron que la educación funciona como un factor protector frente al malestar emocional. Según explicaron, las personas con menor nivel de formación enfrentan una doble vulnerabilidad: una disminución en la realización personal y una mayor exposición al desgaste generado por las exigencias laborales.

El informe también detectó diferencias según el género y la edad. La caída en los niveles de felicidad afecta principalmente a los hombres, mientras que los síntomas de agotamiento aumentaron en todos los grupos etarios. Los segmentos más afectados son las personas de entre 40 y 49 años, con un 28% de prevalencia, y las de 50 a 59 años, con un 25%.

Además, los datos reflejan un panorama de malestar emocional extendido. El 47% de los encuestados afirmó sentirse nervioso, angustiado o tenso varios días a la semana, mientras que el 34% reconoció haber perdido el interés o el placer por las actividades cotidianas.

Mayor contención

Para la directora de Insight 21, Florencia Rubiolo, estos resultados demuestran la necesidad de colocar la salud mental en el centro de las políticas públicas y las estrategias organizacionales.

"Es indispensable fortalecer las estructuras de contención para que las personas puedan afrontar con mayor resiliencia las exigencias del entorno y construir un desarrollo social sostenible", sostuvo.

El informe se presenta como una herramienta de análisis para el sector público y privado, con el objetivo de impulsar acciones coordinadas que promuevan el bienestar integral y reduzcan el impacto del estrés y la ansiedad en la vida cotidiana.