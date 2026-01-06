Tras la caída de Nicolás Maduro, venezolanos siguen festejando en Argentina

Este sábado, cientos de venezolanos en Argentina salieron a las calles para festejar la caída de Nicolás Maduro.

Cientos de venezolanos se reúnen en Plaza de Mayo para recibir a Edmundo González Urrutia. Foto: Juan Mateo Aberastain

Estados Unidos llevó a cabo un ataque sorpresivo en Venezuela, impactando con drones en Caracas y otras ciudades cercanas. Asimismo, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció la captura y extracción del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

La noticia, tuvo impacto a nivel internacional, provocando reacciones tanto positivas como negativas ante el accionar del Gobierno estadounidense. Sin embargo, reinaron los festejos de los millones de venezolanos que tuvieron que escapar de su país natal para poder sobrevivir.

En Argentina, desde temprano, decenas de venezolanos se congregaron en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la caída del régimen de Nicolás Maduro. Con banderas y carteles, un grupo de personas salió a las calles para manifestar su alegría. No obstante, la reunión no terminó ahí.

Los detalles sobre la manifestación de los venezolanos en Buenos Aires Este sábado, la cuenta oficial de Alianza por Venezuela anunció que, a las 17 horas, se realizará una congregación de venezolanos en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, para “gritarle al mundo que los venezolanos decidimos ser libres”.

Venezolanos en el Obelisco Venezolanos se congregarán en el Obelisco. Instagram @alianzaxvenezuela “En este día histórico, nos congregamos en el Obelisco de Buenos Aires que se iluminará con los colores de nuestro tricolor. Nos vemos en la Avenida 9 de Julio a partir de las 17:00 hs para gritarle al mundo que los venezolanos decidimos ser libres”, reza el comunicado.