Tras el temporal, reabre el paso a Chile: a partir de qué hora

Por las intensas tormentas, el paso a Chile cerró el pasado viernes. Tras una reunión entre las coordinaciones de ambos países de este cruce, se decidió su reapertura para este lunes a partir de las 8. De esta manera, el paso Internacional Cristo Redentor se habilita en el horario de verano, es decir las 24 horas, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile se mantuvo cerrado viernes, sábado y domingo debido a la inestabilidad en alta montaña. Luego de analizar el estado de las rutas, las condiciones climáticas y la seguridad general se tomó la decisión de habilitar nuevamente la circulación.

A la espera de la reapertura, más de 150 vehículos esperan en la playa de YPF de Uspallata, mientras otros tantos van llegando con el correr de las horas.

Para este lunes la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa una jornada con cielo despejado en alta montaña y condiciones estables durante el día.

El martes, en tanto, continuará la estabilidad en cordillera con cielo totalmente despejado.

Luego del cierre del paso Cristo Redentor, los viajeros utilizaron como alternativa el paso Pehuenche de Malargüe, registrando un colapso total con demoras maratónicas y en condiciones muy adversas.

El paso Pehuenche tiene mas demanda por el cierre del Cristo Redentor.

Usuarios del paso reportaron demoras superiores a las 5 horas para salir del país y en ocasiones hasta de 8 intentando regresar. Sucede que el tramo más importante de la fila se implementa a pie, ante la falta de infraestructura para atender vehículos. Esto generó una importante cantidad de personas intentando cruzar y haciendo la larga fila caminando.

Este lunes, el paso Pehuenche se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: