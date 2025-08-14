"Todos quieren venir a Brown", el documental sobre Pablo Vicó

La vida y trayectoria de Pablo Vicó, el histórico DT de Brown de Adrogué, llegan a la pantalla en un documental que recorre su pasión y legado.

¿Por qué somos hinchas de un equipo de fútbol? En un tranquilo Brown de Adrogué, en la zona sur del conurbano bonaerense, los chicos del barrio pasan sus tardes entre amigos y deportes. Hasta que el repentino interés del periodismo y el ambiente del fútbol agitan los cimientos del mundo de un club liderado por Pablo Vicó.

¿Qué hay detrás de este equipo que, con un cuerpo técnico lleno de exjugadores y comandado por el gran Pablo Vicó desde su casa dentro del estadio, llegó desde las divisiones menores para hacerse un lugar en las primeras planas de los diarios a fuerza de fútbol y mística?

Mirá el tráiler del documental Todos quieren venir a Brown Juan Lucas, quien pasó su infancia en Brown, vuelve al club luego de más de 20 años a intentar responder estas preguntas. Allí se encuentra con Vicó y con quienes trabajan todos los días para hacer que el club funcione: los jugadores, el encargado de la utilería, la voz del estadio, el responsable de preparar la cancha para los partidos, los integrantes del cuerpo técnico y los hinchas. Junto a ellos, seguiremos de cerca la búsqueda de un nuevo sueño; el ascenso a primera división.

Esta no es solamente una película de fútbol "Es la historia de superación de un hombre que, sustentado por su grupo de pertenencia, en un momento duro de su vida se reinventó, a la par que llevó a un pequeño club a hacerse conocido por sus hazañas y pelear por sueños inimaginados", cuenta Juan Lucas da Rocha. Y agrega: "Pero, además conlleva otra historia, muy personal para mi y a la vez universal: la de cómo un club de barrio genera lazos de pertenencia con las personas que en él se encuentran y comparten su vida".

TQVAB_Director Juan Lucas da Rocha, director del documental. Gentileza. Yo pasé mi infancia y mi adolescencia dentro del club Brown, y crecí entre sus instalaciones mientras mi madre trabajaba.