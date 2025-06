Tierras huarpes: legisladores seguirán discutiendo y por ahora no votarán el proyecto de Cornejo

Fidel Bustelo, abogado de las comunidades huarpes, expresó: “El proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo, firmado por el señor gobernador, es falso. Hablan de obstáculos para cumplir la ley, pero no hay obstáculos. Hay desidia. En 15 años no se notificó ni una sola demanda. Eso no es imposibilidad jurídica, es decisión política”. En la misma línea, denunció que el texto presentado por el Ejecutivo está plagado de afirmaciones sin sustento y agregó que "el Estado provincial no tiene perjuicio económico por mantener vigente la Ley 6920, ya que esta establece que los supuestos propietarios deben acreditar su derecho en un plazo de diez años para poder reclamar una indemnización y ese plazo ya venció".