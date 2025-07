Tiene 9 años, nació con parálisis cerebral y necesita pagar un costoso tratamiento: cómo ayudar a Catalina

Catalina nació nueve años atrás con parálisis cerebral y el pronóstico de los médicos fue contundente: no creían que sobreviviría. Sin embargo, la niña desafió a la ciencia desde el primer minuto de vida, viviendo por más tiempo del que pensaban los profesionales y progresando en sus capacidades con los años.

Ahora, su familia lucha contrarreloj para juntar el dinero necesario para poder pagar el tratamiento de Cytotron, que emplea radiaciones electromagnéticas para influir en la regeneración celular, lo cual sería beneficioso para Catalina . Este tratamiento experimental se hizo popular gracias al documental Los dos hemisferios de Lucca de Netflix. Sin embargo, se trata de un procedimiento costoso que no existe en Argentina, sino que se encuentra disponible en México.

Luego, los profesionales volvieron a advertirle que Catalina no viviría mucho tiempo más. "Me dijeron que no viviría más de 24 horas y que, si lo hacía, solo duraría una semana. Hoy tiene 9 años", dijo llena de orgullo Gabriela.