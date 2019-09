Ticiana, la reina de San Carlos que busca embellecer a los pacientes con cáncer

A veces la vida nos pone en algunos lugares que seguramente no elegiríamos. Y no estamos hablando de lugares físicos, si no de situaciones o etapas que tenemos que atravesar, pero que si pudiéramos evitarlas lo haríamos sin dudarlo.

Lo bueno es que hay personas que de esos momentos difíciles logran seguir pensando y actuando en positivo.

Una de esas personas es Ticiana Pettina, una maquilladora de San Carlos que fue reina vendimial de su departamento en 2014 y Miss Mundo Mendoza 2017, y ahora ideó un taller de maquillaje para pacientes oncológicos que brindará el mes próximo en su local.

Ticiana capacitando en su local de San Carlos

Ticiana conoce de cerca las consecuencias estéticas de la enfermedad y el impacto psicológico que acarrean, ya que su madre y su padre padecen de cáncer. Esto hizo que uniera sus ganas de ayudar a las personas en tratamiento con la actividad laboral que realiza.

En diálogo con MDZ, la joven sancarlina se mostró "agradecida y feliz" por la difusión de su proyecto: "Hace mucho que quería hacerlo porque conozco de cerca el proceso de la enfermedad a pesar de que no es lo mismo que vivirlo".

"Es muy fuerte como los afecta a nivel psicólogico. Verse sin cabello de un mes para otro no es fácil y encima siempre hay gente que puede ser muy cruel y no colabora. El maquillaje es muy terapéutico y es la forma que conozco para ayudar", explicó la joven.

Ticiana posa con una de sus clientas

Si bien ella trabaja principalmente para las mujeres, se encargó de aclarar que a los talleres pueden asistir hombres ya que ellos también ven afectada su estética con la enfermedad. "Esto incluye a los hombres porque, si bien la sociedad acepta más a un hombre pelado, también es chocante para ellos aunque intenten demostrar fortaleza. Perder una ceja, por ejemplo, es perder gran parte de las facciones".

El taller será brindado por Ticiana los días 8 y 10 de octubre en su local de calle Bernardo Quiroga 879 con inscripción gratuita, aunque habrá un cupo limitado de 6 personas por curso ya que su idea es trabajar casi puntualmente con los inscriptos y que puedan absorber correctamente los 'tips' de automaquillaje, además de brindarles una carpeta con los contenidos y un certificado. Para mayor información comunicarse al 2622679626.