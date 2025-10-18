Testimonio sobre la eutanasia en Colombia: "La gente no se quiere morir, pero tampoco quiere vivir así"

Tras la reciente ley de eutanasia en Uruguay, se destaca el caso colombiano, despenalizado desde 1997 y reglamentado en 2015. La abogada Camila Jaramillo explicó en MDZ Radio que “todos los avances han sido jurisprudenciales”, sin una ley específica, siendo el Ministerio de Salud quien finalmente reglamentó el procedimiento para garantizar este derecho en el primer país latinoamericano en permitirlo.

Camila Jaramillo es abogada colombiana de la Universidad de Los Andes, máster en Derecho de la Universidad de California e investigadora asociada del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), explicó que “Colombia no es la excepción, porque nuestro caso es particular, nosotros tampoco tenemos una ley de eutanasia, todos los avances que hemos tenido en Colombia han sido avances jurisprudenciales, es decir, de las cortes, los jueces han avanzado este tema. Y luego ha sido el Ministerio de Salud colombiano quien ha reglamentado la situación”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 17-10-2025 - DT - CAMILA JARAMILLO - ABOGADA COLOMBIANA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Sobre la necesidad de este debate, Jaramillo sostuvo que “claro que sí es importante que como sociedad discutamos qué es lo que nos imaginamos para el fin de la vida, que tratemos no solo a nivel de Congreso, a nivel judicial, sino también en familia y en sociedad”. Agregó que “no se trata de hablar de muerte médicamente asistida, es decir, de eutanasia, asistencia médica al suicidio, sino también del rechazo terapéutico, de echar el soporte vital, de cuándo voy a interrumpir los tratamientos”. En un mundo donde “la ciencia está todo el tiempo tratando de prolongar la vida”, la abogada considera que “es revolucionario pensarnos como personas que vamos a morir, porque creemos que la muerte es algo que no tiene que ver con nosotros”.

Respecto al procedimiento en Colombia, detalló que “hubo una despenalización en 1997, pero hasta el 2015 se reglamentó, y se reglamentó porque los jueces dijeron 'bueno, la actividad del Congreso no puede ser un impedimento para que las personas colombianas puedan ejercer sus derechos, en este caso, a decir cuándo morir'”. Actualmente, “una persona con una enfermedad grave, incurable, que padezca sufrimientos incompatibles con su idea de dignidad, y que manifiesta el consentimiento, puede acceder al procedimiento”. Aclaró que, a diferencia de la normativa anterior a 2021, donde se trataba de enfermedades terminales “hoy en día es una enfermedad grave, incurable. Es decir, una enfermedad que no necesariamente vaya a causarte la muerte en los siguientes 6 meses”, citando como ejemplos “el Alzheimer, o por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica”.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c2em7xdp01wo En Uruguay la eutanasia ya es ley. Instagram / Paola Roldán El debate social Sobre la aceptación social, Jaramillo reconoció que “claro que genera debate. No es un tema fácil”. Explicó que “todavía hay mucha resistencia por parte de los médicos, por ejemplo. La educación dentro de la medicina, donde los médicos enseñan a salvar vidas, cuando les presentas el dilema de 'tu paciente quiere terminar con su vida', pues eso los confronta”. No obstante, señaló que “la aprobación en Colombia, al menos de la última encuesta que tenemos, es del 70% de aprobación”.