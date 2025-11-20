Terapias complementarias que suman vida: sueroterapia y oxigenación hiperbárica en el camino de la fertilidad

Quienes transitan el camino de los tratamientos de fertilidad saben que no se trata solo de un proceso médico, sino también de un recorrido físico y emocional que requiere equilibrio, energía y esperanza. La medicina regenerativa y las terapias complementarias ofrecen herramientas que acompañan a las personas que buscan cumplir el sueño de ser madres y padres. Entre ellas, la sueroterapia y la oxigenación hiperbárica se destacan por su posibilidad de potenciar los resultados de la fertilización asistida desde una mirada integral del bienestar.

La sueroterapia consiste en la administración endovenosa de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes en dosis terapéuticas. Tiene como propósito optimizar el funcionamiento celular, fortalecer el sistema inmunológico y reducir los procesos inflamatorios y el estrés oxidativo, dos factores que pueden interferir en la calidad ovocitaria y la receptividad endometrial.

La Cámara Hiperbárica es un dispositivo médico en el que la persona respira oxígeno al 100 % en un ambiente presurizado. Este procedimiento aumenta significativamente la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, lo que mejora la oxigenación de los tejidos y estimula los mecanismos naturales de reparación celular.

Esta terapia se puede considerar, en casos seleccionados, en ciclos de Fertilización in vitro (FIV) con el antecedente de falla previa de FIV, de baja reserva ovárica, de mala calidad ovocitaria, de endometriosis, o de síndrome de ovario poliquístico (SOP), dado que, en el proceso de maduración de los óvulos, durante la estimulación ovárica, estos se vuelven muy sensibles y un mejor ambiente puede redundar en un beneficio de la calidad de los mismos. También se puede llegar a evaluar para el varón en casos en que el factor masculino esté involucrado como causal de la infertilidad.

En el contexto de los tratamientos de fertilidad, sus potenciales beneficios son:

Mejorar la oxigenación y la vitalidad celular.

Reducir la inflamación sistémica crónica de bajo grado.

Contribuir a la calidad ovocitaria y espermática.

Favorecer la receptividad endometrial.

La fertilidad depende también del entorno biológico, del equilibrio del organismo y de la calidad de cada célula. Por eso, ofrecer a las pacientes terapias que promuevan la salud integral y la oxigenación profunda es darles una oportunidad más, un impulso extra hacia su sueño.

Integrar la sueroterapia y la oxigenación hiperbárica, en casos seleccionados, a los protocolos de fertilidad los complementa y hasta puede llegar a potenciar el resultado. Es una forma de sumar bienestar, energía y regeneración celular a un proceso que involucra tanto el cuerpo como las emociones. Incorporar estas terapias complementarias significa apostar por un enfoque más humano, más completo y más esperanzador.

* Dr. Sergio Pasqualini, director de Halitus Instituto Médico y presidente de Fundación Repro.