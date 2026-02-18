Tensión en Fate: los empleados rompieron un alambrado e intentan ingresar a la fábrica tras los despidos

Live Blog Post

La angustia de los empleados despedidos: "Nos enteramos por un cartel"

Tras confirmarse el cierre de Fate, los empleados relataron que se enteraron de manera abrupta a través de un cartel que dejó la administración en la puerta de la plata, es decir, no hubo comunicación previa. "Nos terminamos de enterar con el comunicado que está en la puerta. Los trabajadores usamos una aplicación de la empresa, ahí está subido el comunicado que está en la puerta y nada más”, contaron.

Asimismo, indicaron que no todos los empleados recibieron, aún, notificaciones formales sobre su situación laboral de ahora en más. “Solo algunos compañeros recibieron el aviso de que tienen un paquete de correo en camino, suponemos que son los telegramas de despido pero no sabemos”, señalaron, haciendo énfasis en la incertidumbre que sienten en esta jornada.