Tensión en el Congreso: hay dos detenidos en una nueva marcha de los jubilados y uno es el padre Paco Olveira
La Policía Federal detuvo a manifestantes en otra marcha de jubilados frente al Congreso, con fuerte vallado y presencia de Gendarmería.
Nuevamente, y como suele ser habitual todos los miércoles, un grupo de jubilados se reunió en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se encontraban efectivos de la Policía Federal y personal de Gendarmería para evitar disturbios.
En esta oportunidad, la PFA detuvo a dos personas por resistirse a la autoridad. Además, el frente del Congreso está completamente vallado, lo que limita la circulación por la zona, especialmente sobre la calle Callao.
Te Podría Interesar
A partir del protocolo antipiquete, las fuerzas de seguridad buscaron replegar a los jubilados que se acercaron para protestar nuevamente por la suba de la jubilación mínima y del bono, que actualmente es de 70 mil pesos. Junto a ellos, también se acercaron personas para acompañar esta nueva manifestación.
La circulación en esa zona se encuentra limitada sobre la calle Callao, aunque no en el resto de las arterias, a pesar de la poca concurrencia en esta marcha de jubilados.
El momento del traslado de los dos detenidos en la marcha de jubilados
Según informaron, uno de los dos detenidos sería un fotógrafo que se encontraba en el Congreso, mientras que el otro sería el polémico cura Paco Olveira.