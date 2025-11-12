Tensión en el Congreso: hay dos detenidos en una nueva marcha de los jubilados y uno es el padre Paco Olveira

La Policía Federal detuvo a manifestantes en otra marcha de jubilados frente al Congreso, con fuerte vallado y presencia de Gendarmería.

Nuevamente, y como suele ser habitual todos los miércoles, un grupo de jubilados se reunió en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se encontraban efectivos de la Policía Federal y personal de Gendarmería para evitar disturbios.

En esta oportunidad, la PFA detuvo a dos personas por resistirse a la autoridad. Además, el frente del Congreso está completamente vallado, lo que limita la circulación por la zona, especialmente sobre la calle Callao.

A partir del protocolo antipiquete, las fuerzas de seguridad buscaron replegar a los jubilados que se acercaron para protestar nuevamente por la suba de la jubilación mínima y del bono, que actualmente es de 70 mil pesos. Junto a ellos, también se acercaron personas para acompañar esta nueva manifestación.

La circulación en esa zona se encuentra limitada sobre la calle Callao, aunque no en el resto de las arterias, a pesar de la poca concurrencia en esta marcha de jubilados.