Tenía 21 multas, hizo una maniobra peligrosa en las Altas Cumbre y le inhabilitaron la licencia

Una mujer de 45 años fue sancionada en Córdoba tras viralizarse un video donde realiza una maniobra peligrosa en las Altas Cumbres.

Una mujer de 45 años fue sancionada en Córdoba tras viralizarse un video donde realiza una maniobra peligrosa en las Altas Cumbres.

Una maniobra peligrosa al volante registrada en video y difundida en redes sociales, derivó en una dura sanción para una conductora en Córdoba. Se trata de una mujer de 45 años que realizó un adelantamiento indebido sobre doble línea amarilla en una zona de curvas del Camino de las Altas Cumbres, poniendo en serio riesgo su vida y la de terceros.

Las imágenes muestran a una Toyota Hilux roja circulando por la Ruta Provincial Nº 34, entre los kilómetros 02 y 04, durante la mañana del lunes 26 de enero. A partir de esa evidencia, el Ministerio de Seguridad de Córdoba ordenó una intervención inmediata que concluyó con la inhabilitación de la licencia de conducir por 90 días, una multa económica y una denuncia penal contravencional.

La actuación se realizó por instrucción directa del ministro Juan Pablo Quinteros, en un trabajo coordinado entre la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, autoridad de aplicación de la ley, y la Policía Caminera, encargada de los controles viales en rutas provinciales.

Maniobra peligrosa y 21 multas previas El caso tomó mayor relevancia al confirmarse que la conductora acumula 21 multas de tránsito y tres inhabilitaciones previas, dos de ellas por pérdida de puntos y una por alcoholemia. Este antecedente habilitó la aplicación de la figura de la reiterancia, incorporada en la reciente reforma de la Ley Provincial de Tránsito 8.560, vigente desde el 2 de enero de 2026.

Tenía 21 multas, hizo una maniobra peligrosa y le inhabilitaron la licencia Tenía 21 multas, hizo una maniobra peligrosa y le inhabilitaron la licencia “Podemos actuar de manera más rápida y preventiva frente a conductas que se repiten y ponen en peligro vidas”, sostuvo Quinteros, quien además remarcó que existe una decisión política firme de no tolerar este tipo de acciones temerarias en las rutas cordobesas.