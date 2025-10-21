Tecnología robotizada y miles de paneles: así será el parque solar de la Universidad de La Plata

La Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) inició la construcción de un parque solar propio con el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento energético en todos sus edificios. El proyecto, que contempla una capacidad de generación de 10 megavatios de corriente continua, se desarrollará en terrenos de la institución ubicados en la localidad de Vieytes, partido bonaerense de Magdalena.

La iniciativa fue impulsada por el vicepresidente académico de la UNLP , Fernando Tauber, y comenzó a gestarse a principios de 2024. Según informaron fuentes de la universidad, una vez en funcionamiento, la planta permitirá cubrir el 100% del consumo eléctrico de la totalidad de sus instalaciones, que incluyen unidades académicas, oficinas administrativas, plantas de producción y centros de investigación.

Para alcanzar este objetivo, se instalarán más de 18.000 paneles solares bifaciales. Estos equipos, diseñados para captar tanto la radiación solar directa como la energía reflejada en la superficie terrestre, estarán montados sobre una estructura robotizada que permite el seguimiento del sol desde el amanecer hasta el anochecer. Esta tecnología de seguimiento solar, también conocida como “tracker”, mejora el rendimiento general del sistema y, según cálculos técnicos, incrementa su eficiencia hasta en un 40% respecto de una instalación fija.

Actualmente, el consumo total de la UNLP se estima entre 5 y 7 megavatios por mes de corriente alterna. La futura planta solar tendrá capacidad para inyectar hasta 8,4 megavatios en corriente alterna a la red, superando así la demanda energética promedio de la institución.

Desde la universidad explicaron que el desarrollo del parque solar no sólo busca garantizar el suministro eléctrico, sino que también forma parte de una política institucional vinculada a la sostenibilidad ambiental, la investigación aplicada y el desarrollo de nuevas fuentes energéticas.

“El autoabastecimiento energético es un objetivo estratégico fundamental dentro de la agenda ambiental de la UNLP”, afirmó Tauber. También señaló que esta propuesta se enmarca en la preocupación constante de la institución por fomentar la investigación científica y tecnológica en torno a las energías renovables.

Qué empresa llevará a cabo el parque solar

El proyecto fue adjudicado mediante licitación pública a la empresa PowerChina Ltd Argentina, filial de una firma internacional dedicada a obras de infraestructura energética. En la actualidad, la compañía participa en el desarrollo de cinco parques eólicos y cuatro parques solares en distintas regiones del país, con una capacidad instalada total superior a los 750 megavatios.

La instalación de la planta en Vieytes prevé la llegada de los primeros contenedores con tecnología desde China en abril de 2026. Estos componentes permitirán comenzar con el montaje estructural y eléctrico del sistema. La construcción en el sitio contempla la adecuación del terreno, el ensamblaje de los paneles bifaciales, la conexión al sistema de seguimiento solar automatizado y la vinculación con la red eléctrica que alimenta los distintos puntos de consumo universitario.

Con este emprendimiento, la Universidad de La Plata se propone convertirse en la primera institución de educación superior del país con capacidad plena de generación eléctrica para su propio uso. Esta condición le permitirá no solo garantizar estabilidad en el suministro, sino también reducir su impacto ambiental y participar en la transición hacia una matriz energética más limpia y descentralizada.