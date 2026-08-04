Teatro y poder en "La vis cómica": cuando el arte empieza a negociar

Hablar de teatro y de La vis cómica suele llevar a destacar la precisión de la dramaturgia, la excelencia de sus actuaciones o la inteligencia de su puesta. Todo eso es cierto. Sin embargo, la mayor virtud de la obra aparece en otro lugar: consigue que una historia ambientada en Buenos Aires en los tiempos del Virreinato del Río de la Plata. termine hablando, con una vigencia sorprendente, de la fragilidad del artista frente al poder.

La Vis Cómica y el Poder en el Virreinato La acción transcurre en una Buenos Aires embarrada, todavía sin teatro estable, donde una modesta compañía española de actores de la legua intenta abrirse camino antes de continuar viaje hacia Paraguay. No encuentra un corral de comedias, tampoco un público dispuesto a recibirla ni autoridades interesadas en proteger el arte. Apenas una ciudad atravesada por el contrabando, las disputas políticas y las jerarquías de un Cabildo que decide quién merece un escenario y quién debe permanecer en los márgenes. Sobre esa geografía áspera se mueve la compañía encabezada por Angulo, un director acostumbrado a imponer su voluntad; un dramaturgo condenado a escribir sin reconocimiento; una actriz que resiste los maltratos con una dignidad silenciosa y un perro que, lejos de limitarse a acompañarlos, termina narrando la historia.

Esa elección modifica por completo el punto de vista de la obra. En lugar de observar a los poderosos desde abajo, el relato prefiere seguir a quienes sobreviven alrededor de ellos. El texto recupera personajes y universos de Cervantes con una naturalidad admirable. Toma a Berganza de El coloquio de los perros y recoge del Quijote a esa compañía itinerante que convierte el teatro en una forma de supervivencia. Pero esas alusiones nunca son un ejercicio de erudición. Funcionan como la base de una historia profundamente contemporánea, donde la tensión entre el arte y el poder atraviesa cada escena sin necesidad de subrayados.

La complejidad de los personajes Una obra de estas características podría caer fácilmente en la tentación del lucimiento individual. La vis cómica elige exactamente el camino contrario. Su mayor acierto consiste en construir un elenco donde nadie rompe el equilibrio y donde cada personaje resulta indispensable para que la maquinaria dramática funcione. Horacio Roca compone un Angulo inquietante precisamente porque evita convertirlo en un villano evidente. Su director de compañía es autoritario, manipulador y capaz de subordinar a quienes dependen de él, pero nunca pierde humanidad. Esa complejidad vuelve más incómoda cada una de sus decisiones y evita cualquier simplificación moral. Luis Campos encuentra en Isidoro Salazar un registro contenido y profundamente melancólico. Su dramaturgo parece haber naturalizado el lugar secundario que ocupa dentro de la compañía. Es un creador cuya escritura sostiene el espectáculo, aunque rara vez obtiene el reconocimiento que merece. En ese silencio hay una de las interpretaciones más delicadas de la obra. Stella Galazzi construye una Doña Toña que nunca queda reducida al papel de víctima. Su personaje transita el dolor, la dependencia y la humillación sin perder ironía ni inteligencia. Allí aparece una dimensión menos visible del poder: aquella que se ejerce sobre los cuerpos, los afectos y las relaciones cotidianas mucho antes de llegar a las instituciones. Y después está Berganza. Interpretado de una forma maravillosa por Eduardo Cutuli.

Martín Arias Sería fácil afirmar que el perro es el protagonista de La vis cómica. En realidad, la obra propone algo mucho más interesante. Berganza no ocupa el centro de la acción. No decide el destino de la compañía ni mueve los grandes conflictos. Su tarea consiste en mirar. Mientras los demás personajes discuten, negocian, ambicionan o fracasan, él observa. Comenta. Se burla. Interpela al público. Rompe la cuarta pared y acompaña cada escena sin quedar atrapado por las mismas reglas que gobiernan a los humanos. Esa libertad convierte su mirada en el verdadero eje moral de la obra.