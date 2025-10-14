Taxis vs. apps: choferes protagonizaron una batalla campal en pleno Aeroparque

Un grupo de choferes de apps y taxistas se enfrentaron por el espacio de estacionamiento afuera del Aeroparque, donde esperan a los pasajeros.

El lunes por la tarde, se vivió un polémico cruce entre choferes de aplicaciones de traslado de pasajeros, como Uber, Cabify y Didi, y taxistas en Aeroparque.

Desde que surgieron las aplicaciones de traslado de pasajeros, la enemistad entre los choferes de las mismas y los taxistas que llevan décadas en el rubro, comenzó a gestarse. Pese al paso del tiempo, rivalidad es cada vez mayor y se ve plasmada en este tipo de enfrentamientos en la vía pública.

En las redes sociales, se difundieron videos de la feroz pelea entre los choferes y taxistas, donde se puede ver cómo cada grupo avanza contra en otro en plena calle, fuera del aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirá el video de la pelea entre taxistas y choferes de apps Guerra de taxistas vs. apps en Aeroparque Como si fuera poco, los pasajeros que estaban abordando los respectivos vehículos, resultaron afectados por el conflicto, quedándose en el medio de las peleas, sin quererlo.