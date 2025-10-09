Suspenderán el servicio del Tren Mitre por cuatro días: qué ramales serán afectados y qué opciones hay

La suspensión del servicio del Tren Mitre se extenderá hasta el lunes 13 de octubre y será en el marco de obras para la renovación del tendido de vías.

Desde Trenes Argentinos se informó que los servicios del Tren Mitre serán suspendidos y limitados por obras de renovación en el tendido de vías. Estos trabajos se realizarán desde el viernes 13 de octubre y se extenderán por cuatro días.

Los trabajos forman parte de un plan de renovación integral que Trenes Argentinos está realizando en los ferrocarriles argentinos, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el Interior del país. Ante esta suspensión del servicio, varios usuarios de este medio de transporte deberán barajar otras opciones para desplazarse hasta su lugar de trabajo y durante el fin de semana largo.

Cabe señalar que el Tren Mitre tiene tres ramales principales, de los cuales se verán afectados solo dos: Tigre y José León Suárez. En lo que refiere al primero de los dos, el servicio Retiro-Tigre, el servicio estará interrumpido por obras de renovación entre el cruce Empalme Maldonado (Palermo) y Tigre.

Mientras tanto, la interrupción del Ramal José León Suárez del Tren Mitre será entre las cabeceras José León Suárez y Bartolomé Mitre hasta la estación Belgrano R, por tareas de modernización en el ingreso a Retiro, por lo que también quedarán anuladas las estaciones Colegiales, Ministro Carranza y Tres de Febrero.

El Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria Nacional, en el que se enmarcan estas obras, cuentan con la asignación de 1,3 billones de pesos para las inversiones necesarias afín de mejorar las condiciones de seguridad operativa e incluyen al transporte de pasajeros y de cargas en todo el país por el plazo de un año.