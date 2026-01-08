Supermercados lanzaron un gran descuento en heladeras de más del 30%

Algunas cadenas de supermercados aprovecharon el verano y lanzaron una liquidación en heladeras. Los detalles.

Varias cadenas de supermercados del país iniciaron el año con una fuerte liquidación de heladeras, ofreciendo descuentos de hasta el 31% y precios que parten desde los $460.543, según las promociones vigentes en sus plataformas comerciales. Se trata de una medida que rige durante el verano para fomentar el consumo.

La campaña incluye modelos de distintas capacidades y tecnologías, desde heladeras tradicionales con freezer superior hasta equipos No Frost con sistema inverter y mayor eficiencia energética. Las ofertas se encuentran disponibles tanto en tiendas físicas como en canales online, y en muchos casos permiten el pago en cuotas sin interés.

Las ofertas en supermercados más conocidos En Carrefour se pueden encontrar heladeras de marcas reconocidas con descuentos que van desde el 5% hasta el 31%. Entre los modelos destacados figuran opciones No Frost, combinadas y con diferentes capacidades, pensadas para hogares de distintos tamaños.

ChangoMás también se sumó a la liquidación con rebajas de hasta el 30% en modelos cíclicos con freezer y en equipos de mayor capacidad. Además, varios productos pueden adquirirse en hasta 12 cuotas fijas sin interés.

En Jumbo, la heladera más accesible de la promoción es un modelo Philco de 161 litros, que con un 20% de descuento alcanza un precio final de $460.543. Este producto también cuenta con financiación en cuotas sin interés.