Fuerte sismo de 4.8 en San Juan se sintió en Mendoza

El sismo, que en principio fue informado de 5.1, ocurrió a media mañana y fue percibido en distintas zonas de Mendoza, sin que se informaran daños.

Este jueves por la mañana, alrededor de las 11:14, un importante sismo se registró en la provincia de San Juan y fue percibido también en Mendoza, generando repercusión inmediata. Según los primeros datos oficiales, el epicentro del temblor se localizó a 90 kilómetros al este de San Juan, a 211 kilómetros al noreste de Mendoza y a unos 30 kilómetros al noroeste de Marayes, con coordenadas -31.29 de latitud y -67.6 de longitud.

sismo san juan Los primeros datos del Inpres sobre el sismo percibido este jueves por la mañana. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.8 grados en la escala de Richter -en principio se informó que había sido de 5.1- y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, tal como informaron desde el Inpres. Esta condición favoreció su percepción en distintas localidades, aunque hasta el momento no se reportaron daños.

El sismo de San Juan se sintió en otras provincias Minutos más tarde, se conocieron más detalles del sismo, que tuvo una intensidad Mercalli media en Villa San Agustín (San Juan) y Chepes (La Rioja), donde incluso se reportaron objetos oscilantes.