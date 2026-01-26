Sucesiones en Argentina: quiénes heredan, qué pasa si no hubo casamiento y cómo se ordenan los bienes

La abogada Julieta Segovia (matrícula 10.763) explicó a MDZ cómo se define una herencia, qué lugar ocupa el cónyuge y qué ocurre con quien convivió sin casarse.

Cuando ocurre una muerte y quedan bienes, aparece la primera urgencia: entender el orden. ¿Quiénes heredan? ¿Qué pasa si no hubo casamiento? ¿Y si hay un hijo en común? En diálogo con MDZ, la abogada Julieta Segovia (matrícula 10.763) planteó que el punto de partida no es emocional, sino práctico.

“Lo primero es armar un esquema sucesorio para poder empezar: identificar herederos, bienes y deudas”, señaló. Ese relevamiento inicial, explicó, permite “arrancar el caminito de la sucesión” con un panorama claro y evitar decisiones a ciegas.

La regla madre: el Código y los herederos forzosos Julieta Segovia remarcó que el marco legal en Argentina está fijado por el Código Civil y Comercial. Allí se define un concepto que suele aparecer en todas las consultas: los herederos forzosos. “En palabras simples, son quienes tienen una porción legítima de la herencia y no pueden ser privados de esa parte”, explicó. El orden, agregó, no se elige: está establecido. En primer lugar aparecen los descendientes, es decir, hijas e hijos. También pueden entrar los nietos, pero bajo una condición específica. “Hereden por derecho de representación cuando el hijo del fallecido también murió; en ese caso los nietos ocupan ese lugar”, precisó.

sucesión Shutterstock Si no hay descendencia, la sucesión cambia de carril. En ese escenario, aparecen los ascendientes, como padre y madre del causante. Y junto a ellos se ubica el cónyuge, que puede compartir herencia tanto con hijos como con ascendientes. Segovia lo resumió con una idea directa: “El cónyuge puede concurrir con descendientes y con ascendientes”. Después viene el detalle que suele encender discusiones: sobre qué bienes hereda y en qué proporción. Según explicó, sobre bienes propios del fallecido, el cónyuge participa “como un hijo más”. En cambio, en los bienes gananciales el esquema es distinto: “Toma el 50% como socio conyugal”. Y agregó un punto clave para quienes no tienen hijos: si tampoco existen ascendientes, el cónyuge puede quedarse con la totalidad.

Cuándo se puede excluir al cónyuge de la herencia Otra pregunta frecuente es si se puede dejar afuera a la pareja legalmente casada. La abogada Julieta Segovia sostuvo que existen causales concretas. La más conocida es el divorcio. Pero no es la única. “La separación de hecho también puede excluir, incluso sin sentencia de divorcio”, advirtió. En ese caso, lo relevante es que exista una ruptura real y sostenida, “sin voluntad de volver a unirse”. La abogada también aclaró un error común que circula en redes y notas sueltas. “Se confunde el llamado matrimonio in extremis”, dijo, y precisó que se refiere a un supuesto muy específico: cuando la muerte ocurre dentro de los 30 días posteriores al casamiento por una enfermedad previa y conocida.