Subte: cómo funcionará el servicio este viernes no laborable

Este viernes 15 es día no laborable y la Ciudad de Buenos Aires anunció los horarios en los que funcionará el Subte.

Al ser día no laborable, surgen las dudas sobre cómo se verán afectados los servicios de transporte público.

Este viernes 15 será día no laborable y surgen las dudas sobre cómo se verán afectados los servicios de transporte público. La Ciudad de Buenos Aires, mediante las redes sociales de BA Subte anunció los horarios en los que funcionará el servicio.

Por otro lado, es importante aclarar que, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no es feriado puente por el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

A través de la ley 27.399, el Gobierno de Javier Milei puede designar hasta tres jornadas al año como días no laborables con fines turísticos. Este viernes 15 de agosto entra dentro de esa categoría.