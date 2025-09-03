Subastarán guitarras de alta gama y accesorios musicales en Mendoza

La Aduana de Mendoza realizará una subasta de guitarras y equipos musicales de alto valor el 18 de septiembre a través del Banco Ciudad.

Guitarras de colección, bajos Fender y micrófonos Shure estarán en la subasta de septiembre en Mendoza (imagen ilustrativa).

El próximo 18 de septiembre, la Aduana de Mendoza llevará adelante una subasta electrónica de instrumentos musicales de gran calidad y valor. La iniciativa será realizada a través del sitio del Banco Ciudad y forma parte de las mercaderías secuestradas que quedaron bajo disponibilidad administrativa.

Entre los lotes más atractivos se destacan guitarras de marcas reconocidas a nivel internacional. Figuran una Fender Stratocaster, una Godin Multiac, una Takamine GC3CE, además de modelos ESP y Mercury. Todas serán ofrecidas en el estado en que se encuentran, con precios base que van desde los $17.000 hasta los $250.000.

El remate también incluye un bajo Fender Jazz Bass, un clásico muy buscado por músicos de todo el mundo. A eso se suman amplificadores, cabezales de iluminación y un conjunto de micrófonos profesionales Shure, tanto inalámbricos como de estudio.

guitarra godin instrumentos Otro de los instrumentos que será exhibido en el depósito de Aduana es una guitarra Godin Multiac (imagen ilustrativa). Shutterstock

La subasta es una oportunidad única para quienes buscan equipamiento de alta gama a valores accesibles. Los interesados deberán registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad y podrán participar de manera online desde cualquier lugar del país.