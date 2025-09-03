Subastarán guitarras de alta gama y accesorios musicales en Mendoza
La Aduana de Mendoza realizará una subasta de guitarras y equipos musicales de alto valor el 18 de septiembre a través del Banco Ciudad.
El próximo 18 de septiembre, la Aduana de Mendoza llevará adelante una subasta electrónica de instrumentos musicales de gran calidad y valor. La iniciativa será realizada a través del sitio del Banco Ciudad y forma parte de las mercaderías secuestradas que quedaron bajo disponibilidad administrativa.
Entre los lotes más atractivos se destacan guitarras de marcas reconocidas a nivel internacional. Figuran una Fender Stratocaster, una Godin Multiac, una Takamine GC3CE, además de modelos ESP y Mercury. Todas serán ofrecidas en el estado en que se encuentran, con precios base que van desde los $17.000 hasta los $250.000.
El remate también incluye un bajo Fender Jazz Bass, un clásico muy buscado por músicos de todo el mundo. A eso se suman amplificadores, cabezales de iluminación y un conjunto de micrófonos profesionales Shure, tanto inalámbricos como de estudio.
La subasta es una oportunidad única para quienes buscan equipamiento de alta gama a valores accesibles. Los interesados deberán registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad y podrán participar de manera online desde cualquier lugar del país.
Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, todos los artículos estarán exhibidos en un depósito de la calle Peltier 721 de Mendoza, donde se encuentran almacenados. El detalle de cada lote puede consultarse en la web oficial del organismo y en el Boletín Oficial de la Nación.
Los artículos de la subasta
- Guitarra eléctrica ESP modelo Vietnam-10
- Guitarra Godin Multiac
- Guitarra Takamine GC3CE-NAT
- Bajo Fender Jazz Bass
- Guitarra eléctrica Mercury
- Guitarra Fender Stratocaster
- Amplificador Mercury
- Micrófonos Shure (modelos SM58, Beta 57A, Beta 58A, PGX2, PGX4)
- Cabezales móviles de iluminación AMK BEAM LH-A002
- Estéreos Panasonic CQ-DP383U