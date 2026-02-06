Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no circulan este viernes

Este viernes, 16 líneas de colectivos que recorren el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) llevan a cabo un paro debido al reclamo por el pago de salarios y viáticos adeudados.

La medida comenzó a las 0 horas y fue convocada por los choferes de las empresas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), Empresa 216 y San Juan Bautista.

Las líneas que no prestan servicio son la 22, 159, 166, 219, 236, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 504, 603, 619, 634 y 707 . Los recorridos alcanzan zonas del norte y sur del conurbano bonaerense, así como parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, detallamos cuáles son todas las líneas de colectivos que se adhieren al paro este viernes 6 de febrero:

En ese contexto, los delegados de la empresa MOGSM comunicaron que la retención de tareas se debe a la falta de acreditación de los sueldos y viáticos correspondientes. “No depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las 0 horas del día 6 se realizará abstención de tareas. El cuerpo de delegados no planea tomar otras medidas, el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma se ve vulnerado una vez más”, informaron.

comunicado El comunicado por el paro de colectivos. X @ciudaddebondis

La paralización del servicio impacta directamente en miles de usuarios que dependen de estas líneas para sus desplazamientos diarios. Las empresas implicadas aún no emitieron declaraciones públicas respecto a la situación de los pagos.

En paralelo, choferes de la Empresa 216 advirtieron que podrían ampliar la medida de fuerza si no se resuelve el conflicto en el transcurso del día. “Si antes de las 18 horas no se encuentra acreditada la totalidad de nuestro salario, se paralizarán los servicios en su totalidad”, manifestaron los conductores. Hasta el momento, solo cuatro de las nueve líneas que opera esa firma están afectadas por el paro.

La situación se desarrolla a pocos días de haberse alcanzado un acuerdo paritario entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte del AMBA. El convenio, que puso fin a un extenso conflicto salarial, establece un incremento del 4% escalonado: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo.

Según el acta firmada a fines de enero, con estos ajustes el salario básico de los choferes alcanzará los $1.574.000 a partir de abril. No obstante, los conductores denuncian que los pagos no se están cumpliendo según lo acordado.