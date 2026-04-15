Sismo en Mendoza: ¿lo sentiste?

El epicentro del sismo se registró en horas de la tarde a pocos kilómetros de San Carlos.

Un sismo se registró este miércoles por la tarde en Mendoza. Según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.7 y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sureste de San Carlos.

El temblor se produjo a las 18:17 de este miércoles, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Sismo miercoles