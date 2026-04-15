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Sismo en Mendoza: ¿lo sentiste?

El epicentro del sismo se registró en horas de la tarde a pocos kilómetros de San Carlos.

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El sismo tuvo epicentro a pocos kilómetros de San Carlos

El sismo tuvo epicentro a pocos kilómetros de San Carlos

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Un sismo se registró este miércoles por la tarde en Mendoza. Según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.7 y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sureste de San Carlos.

El temblor se produjo a las 18:17 de este miércoles, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Sismo miercoles

Cabe destacar que horas antes, en Uspallata, se había producido otro sismo, cuya magnitud fue de 2.8 y con profundidad de 116 kilómetros.

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