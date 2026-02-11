Presenta:
Los reclamos santafecinos son los mismos en la Federal y la Bonaerense. Cuánto tardará en brotar el descontento en ambos lugares.&nbsp;
Sirenazo de la Policía en Santa Fe: se normalizó el servicio en la capital, pero sigue el caos en Rosario

La protesta policial en Santa Fe continúa este miércoles, con epicentro en la ciudad de Rosario, en reclamo de mejoras salariales.

La provincia de Santa Fe atraviesa una nueva jornada de tensión por la continuidad de la protesta policial, en su segundo día consecutivo. Desde las primeras horas de este miércoles, efectivos y familiares se concentraron en distintos puntos de la ciudad de Rosario para reclamar salarios dignos y mejores condiciones laborales. En tanto, el Gobierno provincial anunció que llevará a cabo una recomposición salarial inmediata, mientras que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, instó a los efectivos a reintegrarse al servicio lo antes posible.

Se normaliza en servicio de la Policía en la ciudad de Santa Fe, pero en Rosario siguen las protestas

Pasadas las 12 horas, continúan las manifestaciones en la ciudad de Rosario y se sumaron al reclamo efectivos del departamento santafesino de San Lorenzo. En cambio, de acuerdo con los reportes de los medios locales, el servicio policial se estaría reestableciendo en la Capital de Santa Fe.

Escupieron al jefe de la Policía en Santa Fe

Pese el anuncio del ministro de Seguridad de la provincia, los policías decidieron seguir adelante con las protestas este miércoles. Como si fuera poco, un grupo de efectivos comenzó con la quema de cubiertas en la puerta de la jefatura de la Policía. "No vamos a salir a patrullar", sostuvieron.

En diálogo con la prensa, Gabriel Sarda, el abogado que representa a los policías autoconvocados, expresó: “Pedimos de base $1.300.000, el monto de la canasta familiar básica. Esperamos un aumento en el salario del personal policial”.

En medio del móvil de TN, se pudo ver un enfrentamiento entre los protestantes y el jefe de la Policía de Santa Fe. Los manifestantes lo escupieron y el jefe salió corriendo de la escena pese a la presión de los presentes y la prensa.

El gobierno de Santa Fe aumentará los sueldos de los policías

En la misma conferencia, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, anunció una recomposición salarial para los policías de la provincia, con ingresos que estarán por arriba de la paritaria estatal. "Destinaremos mayores recursos al personal de seguridad y los rangos subalternos que tienen ingresos más bajos, entendiendo también que a mayor responsabilidad debe haber mayor salario", manifestó.

Asimismo, el funcionario dijo que uno de los factores del conflicto policial sería el estrés. "El personal de seguridad tiene una carga horaria muy alta, de 48 horas semanales, pero cuando el servicio lo exige, esa carga es mayor. Esto implica una alta dedicación y genera estrés, que es la raíz central de todo", declaró.

Las palabras del ministro de Seguridad de Santa Fe en medio de las protestas

Este miércoles por la mañana, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dio una conferencia de prensa en el medio de las protestas de la Policía provincial.

“En el marco de estos días que fueron particularmente desafiantes y nos tuvieron a todos abocados para garantizar la operatividad y la seguridad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Para empezar, vamos a decir que a lo largo de todo este proceso la seguridad estuvo garantizada", comenzó Cococcioni.

“Los días previos a (las manifestaciones de) ayer, teníamos un promedio de no menos de 100 móviles en la ciudad de Rosario, 140 caminantes, a lo que se sumaba una cantidad variable entre 50 y 60 móviles de las Fuerzas Federales. Se redistribuyeron fuerzas para garantizar el policiamiento urbano. No hubo situaciones de gravedad, todas las incidencias fueron atendidas”, aseguró el ministro de Seguridad.

Enseguida, Cococcioni manifestó: “En los días previos, hicimos un ofrecimiento al diálogo que finalmente fue frustrado porque no se logró esta relativa normalización de la operatividad. Pero, en ningún momento nos negamos a dialogar”. Asimismo, aclaró: “No podíamos sentarnos a dialogar en el marco de sentirnos que el diálogo iba a ser condicionante de la operatividad policial posterior. Para sentarnos a dialogar pedimos que se reestablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana”.

“Cuando vimos que se cumplió lo que pedíamos, que fue una muestra de buena voluntad hacia la ciudadanía, procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados del personal que se estaba manifestando. Fueron convocados a la sede del Gobierno. En el marco de este conflicto, la seguridad nunca fue descuidada en la provincia de Santa Fe", enfatizó el funcionario provincial.

En la conferencia, Cococcioni expresó con tono imperativo: "Quiero instar al escaso personal policial que aun queda sin haber recuperado la normalidad del servicio, se presenten ya, tomen el arma, tomen el chaleco y, de inmediato, se reintegren al servicio en la Policía de Santa Fe. Esto significa que van a salir, en lo inmediato, en la situación de disponibilidad en la que habían sido colocados".

"Entendemos el fondo de los reclamos y lo consideramos aceptable. No se planteó ninguna medida que fuera no razonable. El reclamo fue pasando a una cuestión de índole salarial", señaló.

Mirá la conferencia completa del ministro de Seguridad de Santa Fe

Madrugada de negociación: cuáles son las novedades

Pasadas las 7 de la mañana, el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, dialogó con la prensa y buscó llevar calma al conflicto al confirmar que no habrá más pases a disponibilidad, una de las medidas que había generado mayor malestar dentro de la fuerza. “No se van a tomar nuevas sanciones disciplinarias”, señaló el funcionario, en un intento por descomprimir la situación.

El conflicto se agravó en las últimas horas luego de que el gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, endureciera su postura al advertir sobre supuestas maniobras políticas detrás de las protestas. En ese marco, el martes se anunció el pase a disponibilidad de 20 efectivos policiales, acusados de incumplir con sus funciones durante las medidas de fuerza.

Además, la Fiscalía de Rosario confirmó la apertura de causas penales por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que elevó aún más la tensión entre el Ejecutivo provincial y sectores de la fuerza de seguridad.

Mientras continúan las negociaciones informales y crece la expectativa por una posible mesa de diálogo, el Gobierno provincial insiste en que garantizará el orden público y el normal funcionamiento del servicio policial. En tanto, los manifestantes reclaman una respuesta concreta a la pérdida del poder adquisitivo y advierten que las protestas podrían profundizarse si no hay avances en la discusión salarial.

