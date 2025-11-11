Síndrome de burnout: qué es y cómo evitar el agotamiento mental de fin de año

Sensación de agotamiento o falta de energía, distanciamiento mental del trabajo o sentimientos negativos son los principales síntomas del síndrome de burnout.

Con la llegada de fin de año los síntomas del burnout aumentan ya que para la mayoría es un momento de balance y autoevaluación. Sin embargo, ese ejercicio puede transformarse en una fuente de estrés cuando se combina con la exigencia de rendir al máximo.

A las mujeres en el lugar de trabajo a menudo se les pide que realicen "tareas domésticas" en la oficina Foto: GETTY IMAGES El burnout se caracteriza por el agotamiento y estrés laboral crónico. Foto: GETTY IMAGES ¿Qué es el burnout? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el síndrome de burnout se conceptualiza como resultado del estrés laboral crónico que no se ha gestionado adecuadamente. El mismo se caracteriza por tres dimensiones: una es la sensación de agotamiento o falta de energía, seguido de mayor distanciamiento mental del trabajo, sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo; y por último la eficacia profesional reducida.

El término burnout se refiere específicamente a fenómenos que ocurren en el ámbito laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. Las metas no alcanzadas o los desafíos pendientes suelen dar paso a la frustración y a la autocrítica, generando un estado de tensión que impacta en el bienestar emocional y físico.

“El motor del burnout es la desarmonía sistémica es decir que se da cuando hay una disparidad entre las exigencias que se le pide al trabajador y los recursos que se les brinda para que cumpla su labor. Las causas principales son la sobrecarga, la exigencia de tiempo y esfuerzo superior a la capacidad. La falta de Control, la nula influencia sobre el propio proceso de trabajo. La recompensa insuficiente, este sentimiento de que el esfuerzo no es valorado ni reconocido”, explica el licenciado en Psicología Leandro Spigarolo.

“Los síntomas se presentan principalmente en tres niveles: a nivel emocional (irritabilidad, apatía), físico (trastornos del sueño, inmunidad baja) y conductual (aislamiento). El síntoma central es la sensación de vacío energético para enfrentar las tareas. Desde afuera se puede ver como un desánimo y cansancio permanente, distracción y falta de empatía con el entorno”, agrega.