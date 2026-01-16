Siguen las demoras en el paso a Chile: la situación en Los Libertadores y Horcones
El cruce internacional continúa habilitado las 24 horas y mantiene tiempos de espera controlados en ambos complejos, en plena temporada de verano.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor registraba demoras moderadas la noche de este viernes. De acuerdo con la información oficial difundida recientemente, el tránsito se mantiene medianamente fluido y con complicaciones moderadas para quienes cruzan la frontera.
Del lado argentino, en el complejo de Roque Carranza, más conocido como Horcones, los vehículos particulares presentaban aproximadamente 30 minutos de espera para completar los controles migratorios. En tanto, del lado chileno, desde el túnel internacional hasta el complejo Los Libertadores, las demoras rondaban los 40 minutos.
La situación del paso a Chile en pleno verano
El panorama confirma una tendencia de los últimos días, con tiempos de cruce sensiblemente menores a los registrados durante el pico de viajes por las fiestas de fin de año. Con el paso habilitado las 24 horas para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, las autoridades de frontera reiteran la recomendación de consultar el estado actualizado del tránsito y las condiciones meteorológicas en alta montaña antes de emprender viaje, especialmente ante el movimiento sostenido propio de la temporada estival.
Por su parte, el Paso Pehuenche continúa habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con horarios de salida de Argentina de 8 a 19 y de ingreso al país de 8 a 20, consolidándose como una alternativa para quienes buscan evitar eventuales congestiones en el corredor principal.