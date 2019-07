Siete claves del juicio por el femicidio de la empresaria Ivana Milio

Está estipulado que empiece hoy a las 11:00 con la lectura de los alegatos de apertura. Serán jornadas de corrido mañana y tarde, incluidos el miércoles y el jueves. Los alegatos de cierre comenzarán a leerse el viernes próximo a las 9.



Cuando esto termine, el jurado se retirará a deliberar en exclusivo secreto, sin contacto con nadie más que entre ellos. No hay ni un mínimo ni un máximo de horas, se puede extender inclusive hasta el día siguiente. En San Rafael, por ejemplo, demoraron 8 horas.



El jurado decide la culpabilidad del acusado, si es "culpable" o "no culpable"; y en caso de ser culpable, también elige qué delito se le adjudica (con qué agravantes, etc.), orientados por el juez. El juez es el que decide la pena a cumplir.



La sentencia de culpable o no culpable, debe ser unánime. Es decir, debe haber acuerdo total entre los 12 jurados. De no hacerlo se declara "jurado estancado", y ahí el juicio tiene que volver a hacerse dentro de los siguientes 30 días, pero con otro jurado.



Si se declara jurado estancado en dos juicios seguidos, se considera que el acusado es no culpable, se le retiran los cargos y se termina la causa.