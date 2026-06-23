Sierra Pintada: el paso clave que darán en 2027 para reactivar la mina de uranio

Funcionarios del Gobierno Nacional y Provincial visitaron la zona donde funcionó hasta 1995 la mina de uranio Sierra Pintada, ubicada en San Rafael, donde se ha estado trabajando en la remediación de pasivos.

Las autoridades de la asuntos nucleares de la Nación recorrieron Sierra Pintada y anunciaron que de mantenerse el flujo de fondos las obras se terminarán el año que viene y en diciembre de 2027 se comenzará el tratamiento de agua de cantera.

Ayelen Giommi, subsecretaria de Políticas Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dio detalles de todos los trabajos que se han realizado por parte de la actual gestión de Javier Milei y contradijo versiones que sostienen que el lugar "está abandonado por la Nación", al detallar que se ha llevado adelante el tratamiento de lodos y efluentes; un dique de disposición final y también agregó que "estamos comenzando" la planta de tratamiento de radio arsénico.

"Se hizo todo el recondicionamiento de la planta de uranio, que llevó más de 100 cambios de válvulas y también conseguimos la licencia de 'parada prolongada de la Autoridad Regulatoria Nuclear', que fue un hito muy importante para nosotros", mencionó la funcionaria.

Agregó que "falta terminar la planta de radio de arsénico y para el año que viene tenemos previsto finalizar el sistema de riego. Pero a fines del año 2027, queremos empezar a tratar el agua de cantera. Ese es nuestro nuestro propósito. Con eso quedaría toda la infraestructura necesaria para hacer el punta a punta de las tareas de remediación", sostuvo Giommi.

En su lista, acotó que "restan hitos para poder cerrar el ciclo de todos los pasivos ambientales, que llevan más de 25 o 30 años en la zona de Sierra Pintada" y que todo esto "puede tener como catalizador la reactivación de la planta, porque trataríamos los pasivos a una velocidad mayor de la que permite tratar la infraestructura con la que contamos actualmente. Pero por eso, la prioridad de volver a minar uranio en la Argentina es absoluta, hay una ventana de tiempo que tenemos que capitalizar, y, obviamente, poder hacerlo en Sierra Pintada y, a la vez, cumplir con la remediación de los pasivos ambientales, es saldar una deuda histórica que la CNEA contrajo antes de 1997"

Qué hay en Sierra Pintada

Actualmente, cuando se construye un complejo minero se tiene en cuenta dentro del proyecto las instalaciones para la remediación. Muchas veces los residuos se van tratando mientras se hace la extracción. Este tipo de instalaciones no se realizan en 1975 cuando empezó a trabajar Sierra Pintada.

Por lo tanto, cuando en 1995 el complejo minero dejó de funcionar y tiempo después se decidió realizar la remediación de los pasivos ambientales lo primero que se elaboró fue un proyecto con las adecuaciones de las instalaciones para poder procesar los residuos en el lugar.

Como las tareas no avanzaron, desde hace 30 años en San Rafael están enterrados 5.223 tambores de 200 litros provenientes del tratamiento del uranio de Sierra Pintada procesado en Dioxitex (Córdoba) y 1 millón de m3 de agua almacenada en las canteras con contenidos de uranio, radio y arsénico superiores a los límites admisibles.

La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria es la encargada de auditar el proceso de remediación cuando empiece y las tareas previas como el avance de las tareas de mantenimiento y los procesos licitatorios.

“La CNEA hace un monitoreo de aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas de los diques, agua de canteras y agua en los cursos alrededor. Hacen un monitoreo de calidad de agua y de aire. Nosotros controlamos que estén haciendo ese monitoreo y cómo les va dando el monitoreo, como están con los niveles de cantera y las cotas de seguridad”, explicó la profesora de la UNCuyo, Laura Lucero.

“Nosotros paralelo vamos haciendo cada tanto las determinaciones porque son muy caras. Hacemos controles en los diques y en los cursos de agua. Hasta ahora todo está dentro de los parámetros normales. En los cursos de agua nunca hemos tenido un valor anómalo”, cerró la ingeniera a cargo del monitoreo de Sierra Pintada.

La historia de Sierra Pintada

El complejo minero fabril Sierra Pintada está ubicado en el distrito Cuadro Benegas, a 38 km al oeste de la ciudad de San Rafael y a 240 km al sur de la ciudad de Mendoza. Funcionó durante 20 años, entre 1975 y 1995. Se cerró completamente en 1997.

Durante la gestión de Nestor Kircher se impulsó su reapertura pero no llegó a buen puerto. Mientras tanto, en la Legislatura se aprobó la ley 7722 que terminó de echar por tierra cualquier idea de reactivación.

En 2019, el Gobierno de Mendoza anunció la remediación de los pasivos ambientales pero aún no se está trabajando en los residuos sólidos ni líquidos.