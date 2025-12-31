Servicios en Año Nuevo: cómo funcionan los supermercados, bancos y transporte este 31 y el 1
Por el feriado de Año Nuevo, los servicios en el país operarán con esquemas especiales. Conocé los detalles.
Mientras que todo el mundo se prepara para recibir el Año Nuevo, los argentinos deben tener en cuenta cómo funcionarán los servicios públicos y privados este miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1° de enero de 2026. Tanto los bancos, como supermercados y transporte tendrán esquemas especiales en el marco de la festividad que dará paso a un nuevo año. Enterate de los detalles, a continuación.
El jueves 1° de enero es feriado nacional inamovible en todo el territorio argentino, lo que implica el cierre de la mayoría de los servicios y actividades laborales. En tanto, el 31 de diciembre, varios sectores operarán con horarios reducidos o sin atención al público; esto dependerá de cada rubro.
Cómo funcionarán los servicios en Año Nuevo
- Bancos: las entidades bancarias no operarán el 31 de diciembre ni el 1° de enero. Así lo comunicaron los propios bancos a través de sus sitios oficiales. No obstante, los canales electrónicos como home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos estarán disponibles para operaciones básicas.
- Administración pública: según el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, se otorga asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre. Por lo tanto, las oficinas de las distintas dependencias permanecerán cerradas desde el miércoles y también el jueves.
- Supermercados: el miércoles 31 funcionarán con horario reducido, en algunos casos hasta las 18 horas, mientras que el jueves 1° de enero no abrirán sus puertas. Esta medida se aplica a las principales cadenas, que ya lo informaron por sus canales oficiales.
- Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires: las inhumaciones en Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso al Crematorio se realizarán el 31 de diciembre de 7.30 a 14 horas. El último trámite se recibirá a las 13, y la última inhumación se iniciará a las 13.30.
Cómo funcionará el servicio de transporte
- Colectivos: la mayoría de las líneas de colectivos operará con normalidad durante la mañana y la tarde del 31 de diciembre, aunque con reducción de frecuencia hacia la noche. El 1° de enero circularán con la frecuencia habitual de los feriados. No obstante, hay que tener en cuenta que, en los últimos días, hubo paro de la línea 148, lo que podría extenderse a lo largo de estas jornadas festivas.
- Trenes: el 31 de diciembre funcionarán con el esquema de los días sábado. Hacia la tarde, la frecuencia disminuirá y el horario del último tren se adelantará. En tanto, el 1° de enero el servicio operará con modalidad de feriado, con el último tren saliendo a las 21 horas.
- Subte y Premetro: también ajustarán sus horarios. El miércoles 31 el servicio funcionará de 6 a 22 horas, mientras que el jueves 1° lo hará de 8 a 22 horas. Los detalles específicos por línea pueden consultarse en el sitio oficial de Emova.
- Estacionamiento en CABA: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el estacionamiento estará regulado según el esquema de días no laborables. Estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente está prohibido en días hábiles de 7 a 21. No se podrá estacionar en zonas con restricción permanente, como pasajes, calles con Metrobus, ciclovías o espacios de convivencia. El estacionamiento medido no se encuentra vigente durante estas fechas.
- Peajes: los peajes en los accesos a la ciudad funcionarán con el esquema de fin de semana. Las horas pico estarán comprendidas entre las 11 y 15 en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, y entre las 17 y 21 en dirección al centro.
Este esquema especial de funcionamiento alcanza a todo el país y responde tanto a la normativa oficial como a decisiones adoptadas por cada entidad, con el objetivo de adaptar la atención al contexto de las celebraciones de fin de año.