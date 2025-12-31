Servicios en Año Nuevo: cómo funcionan los supermercados, bancos y transporte este 31 y el 1

Por el feriado de Año Nuevo, los servicios en el país operarán con esquemas especiales. Conocé los detalles.

Los bancos y supermercados tendrán un distinto funcionamiento por el Año Nuevo.

Mientras que todo el mundo se prepara para recibir el Año Nuevo, los argentinos deben tener en cuenta cómo funcionarán los servicios públicos y privados este miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1° de enero de 2026. Tanto los bancos, como supermercados y transporte tendrán esquemas especiales en el marco de la festividad que dará paso a un nuevo año. Enterate de los detalles, a continuación.

El jueves 1° de enero es feriado nacional inamovible en todo el territorio argentino, lo que implica el cierre de la mayoría de los servicios y actividades laborales. En tanto, el 31 de diciembre, varios sectores operarán con horarios reducidos o sin atención al público; esto dependerá de cada rubro.