Seguridad en estadios: el desafío está afuera y la tecnología puede prevenir riesgos

Congestiones y fallas en accesos marcan el riesgo real; IA y sistemas integrados prometen operaciones más seguras y eficientes en eventos masivos.

Cuando hablo de seguridad en estadios, lo primero que señalo es que los mayores riesgos no ocurren adentro de la cancha, sino afuera.

Cuando hablo de seguridad en estadios, lo primero que señalo es que los mayores riesgos no ocurren adentro de la cancha, sino afuera. En los accesos, estacionamientos, zonas de circulación y puntos de encuentro de los aficionados es donde se concentran las congestiones, las fallas operativas y las situaciones de riesgo, antes y después de cada partido.

La final de la Copa América 2024 demostró que el principal problema de seguridad se dio en los accesos del estadio, con la irrupción de personas sin entrada y la congestión en el perímetro, que obligaron a retrasar durante más de una hora el inicio del partido entre Argentina y Colombia. Por este motivo, los operadores deben visibilizar el entorno para tener capacidad de prevención y respuesta. Esa es exactamente la brecha que veo en muchos proyectos.

ESTADIOS 1 Los operadores deben visibilizar el entorno para tener capacidad de prevención y respuesta. Archivo. Los mayores riesgos no ocurren adentro de la cancha Operadores que tienen sistemas robustos puertas adentro pero que pierden capacidad de prevención y respuesta en cuanto el foco se corre hacia afuera. La tendencia global apunta a modelos que integran videovigilancia inteligente, analíticas de video con IA, control de accesos, comunicaciones críticas y centros de monitoreo unificados. Hoy no alcanza con tener cámaras. Se necesitan redes robustas, herramientas que detecten automáticamente armas u objetos abandonados, y plataformas que centralicen la información para acelerar la toma de decisiones.

La IA, en particular, permite dar un salto cualitativo y pasar de un modelo reactivo a uno preventivo. Mientras un operador humano puede supervisar una cantidad limitada de pantallas, los algoritmos analizan simultáneamente cientos de cámaras y generan alertas tempranas ante patrones anómalos.

ESTADIOS 2 La IA, en particular, permite dar un salto cualitativo y pasar de un modelo reactivo a uno preventivo. Archivo. No reemplazan al equipo humano, lo potencian La tecnología ya existe. El verdadero reto, de cara al Mundial 2026 y los grandes eventos que vienen, es integrar infraestructura, sistemas y equipos de trabajo para construir operaciones más seguras y eficientes. Ese es el trabajo que queda por hacer.