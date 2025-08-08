Según una encuesta, hoy es más difícil independizarse que hace 10 años
La inestabilidad laboral, los altos costos y la situación económica no generan el mejor escenario para los jóvenes que piensan en independizarse.
El 85% de las personas trabajadoras en Argentina considera que independizarse hoy en día es más difícil que hace diez años. Además, el 54% de los consultados menciona que aún vive con su familia o en el hogar familiar.
Los datos surgen del estudio Trabajo e Independencia de Bumeran, la app especializada en empleo de Latinoamérica.
La investigación forma parte de la campaña "Independizate" que tiene como objetivo visibilizar las dificultades que enfrentan los talentos al momento de independizarse y recordarles que el trabajo que necesitan para lograr su independencia existe.
Del estudio participaron 7704 personas trabajadoras: 1891 de Argentina, 949 de Chile, 2374 de Ecuador, 1291 de Panamá y 1199 de Perú.
La convivencia con la familia puede tener sus desafíos. El home office interrumpido por conversaciones entre padres o ese día de franco que termina en una limpieza profunda e inesperada del hogar familiar.
Estas situaciones cotidianas fueron el disparador de la campaña Independizate, que busca mostrar, las pequeñas incomodidades que aparecen en el hogar familiar e invitar a las personas a independizarse.
El 57% considera que independizarse hoy en día es mucho más difícil que años atrás; seguido por el 28% que piensa que es difícil pero solo un poco más. El 11% considera que es igual que antes; y el 4% menciona que es más fácil independizarse hoy que hace diez años. Esto significa que el 85% de los talentos cree que independizarse hoy es más difícil.
Una tendencia similar se identifica en el resto de la región, en Chile el 90% de los talentos afirma que hoy en día es más difícil independizarse; en Panamá el 85% dice lo mismo; en Ecuador el 81%; y en Perú el 79%.
En lo que respecta a su dinámica de convivencia, el 54% de los encuestados menciona que aún vive en el hogar familiar; el 24% vive con su pareja; el 20% vive solo; y el 2% vive con amigos o compañeros.
Según el género, el 54% de las mujeres dice que vive con su familia; el 22% vive sola; otro 22% con su pareja; y el 2% con amistades. Por su parte, el 53% de los varones vive en el hogar familiar; el 25% vive con su pareja; el 20% dice que vive solo; y el 2% con compañeros.
Al analizar por sectores del mundo laboral, se observa que en el sector Comercial el 56% de los talentos dice que vive en el hogar familiar; el 22% vive solo; el 19% con su pareja; y el 3% con amigos. En el sector de Producción, Abastecimiento y Logística, el 51% vive con su familia; el 31% con su pareja; el 17% vive solo; y el 1% con amistades o amigos.
En Administración y Finanzas, el 49% vive con su familia; el 29% con su pareja; el 21% solo; y el 1% con amistades. En Salud, el 46% vive en el hogar familiar; el 28% vive solo; el 24% con su pareja; y el 2% con amistades o compañeros.
En el sector Marketing y Comunicación el 51% dice que vive con su familia; el 29% vive solo; 18% con su pareja; y el 2% con compañeros.
En el resto de los países de la región la mayoría de los talentos también viven en su hogar familiar, en primer lugar está Chile, con el 62%; le sigue Ecuador con el 58%; Perú con el 56%; y por último Panamá con el 53%.
“Trabajo e Independencia es un estudio realizado en el marco de nuestra campaña Independizate. Los resultados reflejan una realidad desafiante: el 54% de los talentos aún vive con su familia y el 54% dice que la principal razón por la que no se independizan es porque no tienen trabajo o un trabajo estable. Además, el 85% considera que hoy es más difícil independizarse que hace diez años. Desde Bumeran trabajamos para acercar las oportunidades laborales que los talentos necesitan para dar ese paso: encontrar un empleo que les permita proyectar su futuro, crecer, desarrollarse y cumplir sus objetivos”, explicó Melisa Fürst, Líder Regional de Marketing de Bumeran.com.ar en Jobint.
El 28% de los talentos que aún vive en el hogar familiar regresó luego de haberse independizado; frente a el 72% que vive con su familia porque todavía no se independizaron.
Entre las principales causas por las que regresaron al hogar familiar, el 24% menciona que fue porque perdieron su empleo; el 22% menciona “otros motivos”; seguido por el 20% que dice que su salario no es suficiente.
Por su parte, el 14% de los talentos menciona que se separaron de sus parejas y que tuvieron que regresar al hogar familiar; y el 11% menciona que aumentaron los costos y que no pudieron afrontar los gastos.
El 96% de las personas trabajadoras dice que tiene ganas de independizarse. Dentro de las razones por las cuales no lo hacen, el 54% menciona que no tiene trabajo; el 31% que su salario no le alcanza; y el 6% que las razones son “otras”.
En el resto de los países de la región, la principal razón por la que no se independizan es: en Panamá el 66% de los consultados dice que no tiene trabajo; en Ecuador el 55% menciona lo mismo; en Chile el 42% porque no le alcanza el salario; y en Perú el 35% porque su salario no es suficiente.
El 51% de los talentos menciona que no tienen trabajo; el 20% está trabajando en blanco de forma full time; el 9% trabaja de forma part time informal; el 7% trabaja full time pero de forma informal; el 6% trabaja de forma part time en blanco; otro 6% trabaja de forma freelance; y el 1% restante trabaja como pasante.
En cuanto al análisis por sector, Administración y Finanzas es el área que mayor cantidad de talentos trabajan bajo la modalidad full time en blanco, el 33%; por su parte, el área Comercial es la que menor tiene, el 11%. Por otro lado, Producción, Abastecimiento y Logística, es el sector en el que la mayor cantidad de talentos no tiene trabajo, el 61%.
En la región, los países con mayor cantidad de personas trabajadoras en blanco full time, son Chile con el 45%, y Perú con el 40%. Los países con mayor cantidad de talentos sin trabajo son Panamá con el 67%; Ecuador con el 60%; y Argentina con el 51%.
Si consiguieran un trabajo estable el 96% de los talentos se independizaría; de la misma manera si consiguieran un trabajo con un mejor salario.
Respecto a la formación de los talentos, el 32% se encuentra cursando sus estudios terciarios o universitarios; el 30% ya los finalizó, el 29% no tiene estudios terciarios o universitarios, y el 9% está por finalizar sus estudios. Argentina registra el mayor porcentaje de personas sin estudios de la región. Le siguen Ecuador con el 24%; Panamá con el 23%; Chile con el 14%; y Perú con el 4%.