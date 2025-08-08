Según una encuesta, hoy es más difícil independizarse que hace 10 años

El 85% de las personas trabajadoras en Argentina considera que independizarse hoy en día es más difícil que hace diez años. Además, el 54% de los consultados menciona que aún vive con su familia o en el hogar familiar.

La investigación forma parte de la campaña "Independizate" que tiene como objetivo visibilizar las dificultades que enfrentan los talentos al momento de independizarse y recordarles que el trabajo que necesitan para lograr su independencia existe.

La convivencia con la familia puede tener sus desafíos. El home office interrumpido por conversaciones entre padres o ese día de franco que termina en una limpieza profunda e inesperada del hogar familiar.

Estas situaciones cotidianas fueron el disparador de la campaña Independizate, que busca mostrar, las pequeñas incomodidades que aparecen en el hogar familiar e invitar a las personas a independizarse.

El 57% considera que independizarse hoy en día es mucho más difícil que años atrás; seguido por el 28% que piensa que es difícil pero solo un poco más. El 11% considera que es igual que antes; y el 4% menciona que es más fácil independizarse hoy que hace diez años. Esto significa que el 85% de los talentos cree que independizarse hoy es más difícil.

Una tendencia similar se identifica en el resto de la región, en Chile el 90% de los talentos afirma que hoy en día es más difícil independizarse; en Panamá el 85% dice lo mismo; en Ecuador el 81%; y en Perú el 79%.

En lo que respecta a su dinámica de convivencia, el 54% de los encuestados menciona que aún vive en el hogar familiar; el 24% vive con su pareja; el 20% vive solo; y el 2% vive con amigos o compañeros.

Según el género, el 54% de las mujeres dice que vive con su familia; el 22% vive sola; otro 22% con su pareja; y el 2% con amistades. Por su parte, el 53% de los varones vive en el hogar familiar; el 25% vive con su pareja; el 20% dice que vive solo; y el 2% con compañeros.

Al analizar por sectores del mundo laboral, se observa que en el sector Comercial el 56% de los talentos dice que vive en el hogar familiar; el 22% vive solo; el 19% con su pareja; y el 3% con amigos. En el sector de Producción, Abastecimiento y Logística, el 51% vive con su familia; el 31% con su pareja; el 17% vive solo; y el 1% con amistades o amigos.

En Administración y Finanzas, el 49% vive con su familia; el 29% con su pareja; el 21% solo; y el 1% con amistades. En Salud, el 46% vive en el hogar familiar; el 28% vive solo; el 24% con su pareja; y el 2% con amistades o compañeros.

En el sector Marketing y Comunicación el 51% dice que vive con su familia; el 29% vive solo; 18% con su pareja; y el 2% con compañeros.

En el resto de los países de la región la mayoría de los talentos también viven en su hogar familiar, en primer lugar está Chile, con el 62%; le sigue Ecuador con el 58%; Perú con el 56%; y por último Panamá con el 53%.

“Trabajo e Independencia es un estudio realizado en el marco de nuestra campaña Independizate. Los resultados reflejan una realidad desafiante: el 54% de los talentos aún vive con su familia y el 54% dice que la principal razón por la que no se independizan es porque no tienen trabajo o un trabajo estable. Además, el 85% considera que hoy es más difícil independizarse que hace diez años. Desde Bumeran trabajamos para acercar las oportunidades laborales que los talentos necesitan para dar ese paso: encontrar un empleo que les permita proyectar su futuro, crecer, desarrollarse y cumplir sus objetivos”, explicó Melisa Fürst, Líder Regional de Marketing de Bumeran.com.ar en Jobint.

El 28% de los talentos que aún vive en el hogar familiar regresó luego de haberse independizado; frente a el 72% que vive con su familia porque todavía no se independizaron.

Entre las principales causas por las que regresaron al hogar familiar, el 24% menciona que fue porque perdieron su empleo; el 22% menciona “otros motivos”; seguido por el 20% que dice que su salario no es suficiente.

Por su parte, el 14% de los talentos menciona que se separaron de sus parejas y que tuvieron que regresar al hogar familiar; y el 11% menciona que aumentaron los costos y que no pudieron afrontar los gastos.

El 96% de las personas trabajadoras dice que tiene ganas de independizarse. Dentro de las razones por las cuales no lo hacen, el 54% menciona que no tiene trabajo; el 31% que su salario no le alcanza; y el 6% que las razones son “otras”.

En el resto de los países de la región, la principal razón por la que no se independizan es: en Panamá el 66% de los consultados dice que no tiene trabajo; en Ecuador el 55% menciona lo mismo; en Chile el 42% porque no le alcanza el salario; y en Perú el 35% porque su salario no es suficiente.

El 51% de los talentos menciona que no tienen trabajo; el 20% está trabajando en blanco de forma full time; el 9% trabaja de forma part time informal; el 7% trabaja full time pero de forma informal; el 6% trabaja de forma part time en blanco; otro 6% trabaja de forma freelance; y el 1% restante trabaja como pasante.

En cuanto al análisis por sector, Administración y Finanzas es el área que mayor cantidad de talentos trabajan bajo la modalidad full time en blanco, el 33%; por su parte, el área Comercial es la que menor tiene, el 11%. Por otro lado, Producción, Abastecimiento y Logística, es el sector en el que la mayor cantidad de talentos no tiene trabajo, el 61%.

En la región, los países con mayor cantidad de personas trabajadoras en blanco full time, son Chile con el 45%, y Perú con el 40%. Los países con mayor cantidad de talentos sin trabajo son Panamá con el 67%; Ecuador con el 60%; y Argentina con el 51%.

Si consiguieran un trabajo estable el 96% de los talentos se independizaría; de la misma manera si consiguieran un trabajo con un mejor salario.

Respecto a la formación de los talentos, el 32% se encuentra cursando sus estudios terciarios o universitarios; el 30% ya los finalizó, el 29% no tiene estudios terciarios o universitarios, y el 9% está por finalizar sus estudios. Argentina registra el mayor porcentaje de personas sin estudios de la región. Le siguen Ecuador con el 24%; Panamá con el 23%; Chile con el 14%; y Perú con el 4%.