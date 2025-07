El futuro de una familia con un estudio: la genética puede cambiar un destino

Tener un hijo suele ser uno de los tantos deseos que manifiestan las parejas, pero no solemos pensar en lo que no podemos ver: la información genética que llevamos dentro. Esa herencia invisible, podría condicionar la salud de ese futuro bebe. Hoy, la genética, mediante un estudio ofrece la posibilidad de anticiparnos, no para sembrar miedo sino para brindar opciones.