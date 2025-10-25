Según la astrología, estos signos del zodiaco saben mentir sin pestañear

Algunos lo hacen para evitar conflictos, otros para protegerse. La astrología explica qué signos del zodiaco dominan el arte de mentir con serenidad absoluta.

No todas las mentiras nacen de la maldad. A veces son estrategias, reflejos o simples mecanismos de defensa. Según la astrología, hay signos del zodiaco que poseen una capacidad especial para controlar sus gestos, su tono y su mirada, lo que los convierte en expertos del disimulo.

No se ponen nerviosos, no tartamudean y, sobre todo, saben qué decir para sonar creíbles.

Géminis encabeza la lista. Su rapidez mental le permite improvisar historias con naturalidad, sin contradicciones ni dudas. La astrología explica que no siempre miente con intención de dañar: a veces simplemente quiere evitar el drama o ganar tiempo. Tiene una habilidad innata para hablar sin que nadie note sus verdaderas intenciones.

La astrología revela quiénes dominan el arte de mentir sin culpa (ni nervios) shutterstock_1987858046 Según la astrología, algunos signos del zodiaco saben mentir mejor que un actor. Shutterstock Escorpio también es un maestro en este terreno, pero su estilo es distinto. No necesita inventar demasiado, solo omitir lo justo. Según la astrología, su secreto está en el control emocional: mientras todos se delatan por los nervios, él mantiene una calma inquietante. Nadie sabe cuándo dice la verdad, y eso es parte de su poder.

Por otro lado, libra domina la mentira diplomática. Este signo del zodiaco odia los conflictos, así que a veces ajusta la verdad para mantener la paz. La astrología señala que no miente por manipular, sino por evitar tensión. Tiene la elegancia suficiente para hacerlo sin dejar rastros.