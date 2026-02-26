¿Se termina la VTV en 2026? El proyecto que busca eliminarla

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) obligatoria en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena tras la presentación de un proyecto que propone eliminarla. La iniciativa apunta a dejar sin efecto el control anual para autos y motos y abre una pregunta clave entre conductores: ¿puede dejar de ser obligatoria en 2026?

Por ahora, la VTV sigue vigente. Sin embargo, el debate legislativo ya genera expectativa entre quienes deben renovar el trámite este año y enfrentan nuevos valores y multas más elevadas.

El proyecto, presentado por el diputado provincial de la Coalición Cívica ARI, Andrés De Leo, sostiene que la mayoría de los siniestros viales se deben a errores humanos y problemas de infraestructura, no a fallas mecánicas, y propone priorizar inversión en rutas antes que mantener la revisión técnica obligatoria.

Uno de los motivos del proyecto para eliminar la VTV es el alto costo de las multas por circular sin tenerla al día. Foto: Archivo MDZ

La VTV comenzó a realizarse en 2016 y es la primera vez que interrumpe su servicio por un conflicto gremial. Foto: Archivo MDZ

Según los fundamentos de la iniciativa, la red vial no acompañó el crecimiento del parque automotor ni el aumento del transporte de cargas en los últimos años. En ese contexto, se plantea que reforzar obras y controles tendría mayor impacto en la seguridad que exigir una verificación anual.

De todos modos, se trata de un proyecto que deberá atravesar el debate legislativo. Hasta que no haya una modificación normativa, la obligación de realizar la VTV continúa vigente en la provincia de Buenos Aires.

Multas por circular sin VTV en 2026

Mientras se discute su continuidad, las sanciones por no tener la VTV al día siguen activas. En territorio bonaerense, circular sin la verificación vigente puede implicar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad de la infracción y la reincidencia.

Los operativos de control suelen intensificarse durante la temporada alta y en rutas estratégicas. Además de la multa económica, la acumulación de infracciones puede generar trabas administrativas que compliquen trámites como transferencias de vehículos o renovaciones de licencia.

Cuánto cuesta hacer la VTV en la Provincia

El cuadro tarifario vigente establece los siguientes valores:

Autos particulares de hasta 2.500 kg: $97.057,65

Motos: $38.801

Vehículos de más de 2.500 kg: $174.604

En la provincia de Buenos Aires, la VTV es obligatoria a partir de los 2 años de antigüedad del vehículo o cuando supera los 60.000 kilómetros. Luego debe renovarse de manera anual.

Quiénes están exentos del pago

Tanto en Provincia como en CABA existen exenciones. Jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos pueden acceder a la gratuidad, siempre que el vehículo esté a su nombre y cumplan con los requisitos establecidos.

También están exentas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, beneficio que aplica para un solo vehículo por año.

Entonces, ¿se termina la VTV?

Por el momento, no. La eliminación de la VTV en la provincia de Buenos Aires depende del tratamiento y eventual aprobación del proyecto en la Legislatura.

Hasta que eso ocurra, el sistema continúa vigente, los controles siguen activos y las multas mantienen valores elevados. Para los conductores bonaerenses, la VTV sigue siendo obligatoria y necesaria para circular.