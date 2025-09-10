Se lanza el Global Schools Prize de 1 millón de dólares para transformar la educación

La Fundación Varkey y la Unesco presentan un premio mundial a la educación que distinguirá a escuelas innovadoras en 10 categorías, con un millón de dólares.

La Fundación Varkey, en alianza con la Unesco, anunció este martes el lanzamiento del Global Schools Prize, una nueva distinción internacional a la educación destinada a reconocer a las instituciones más innovadoras del mundo. Con un fondo total de un millón de dólares, el premio busca visibilizar y escalar las mejores prácticas pedagógicas a nivel global.

El certamen, cuya primera edición ya abrió sus postulaciones, se estructurará en 10 categorías que abarcan desde la transformación con inteligencia artificial y la sostenibilidad hasta la educación inclusiva, el desarrollo docente y la construcción de la paz. Las escuelas seleccionadas recibirán la insignia Global Schools Prize y se integrarán a una red internacional de instituciones líderes.

Premio en dólares Una de ellas será distinguida con el máximo galardón y 500.000 dólares para ampliar su visión, mientras que las ganadoras en cada categoría obtendrán 50.000 dólares cada una.

El Consejo del Global Schools Prize estará copresidido por Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, y Dame Christine Ryan, expresidenta de Ofsted. También lo integran referentes internacionales como Andreas Schleicher, de la OCDE, expresidentes, exministros de educación, especialistas en innovación educativa y ganadores de los premios Global Teacher y Global Student.

Más que un premio “El Global Schools Prize es más que un premio: es un movimiento para reimaginar el aprendizaje en un mundo de cambio constante”, sostuvo Sunny Varkey, fundador de la Fundación Varkey y creador también del Global Teacher Prize y el Global Student Prize.