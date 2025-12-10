Se disputó en Mendoza la Libertadores de metegol

Mendoza vivió tres días de metegol con categorías inclusivas, clubes de América y la primera edición de la Libertadores 4x4.

El metegol mendocino vivió su fiesta mayor con categorías para ciegos, jugadores en silla de ruedas, profesionales y amateurs.

Mendoza vivió un fin de semana cargado de emoción con la octava edición del torneo de metegol más importante del país. Durante tres días, el Estadio Cubierto de La Colonia en Junín volvió a llenarse de público y jugadores de distintos puntos de Argentina. Además, la presencia del presidente de la Federación Brasileña de Fútbol de Mesa, Renato Guimaraes, le dio un marco internacional al evento.

Con diferentes categorías, la competencia mostró nivel, diversidad y un clima deportivo de alto vuelo en cada jornada. Esta edición también sumó un atractivo especial: la primera Libertadores Cup de Clubes 4x4, que terminó siendo uno de los momentos más convocantes del certamen.

Un evento que crece y que atrae a todo el continente torneo de metegol en mendoza La Libertadores 4x4 debutó en La Colonia y dejó una final ajustada, con Marcos Club Buenos Aires en lo más alto del podio. Municipalidad de Junín El cronograma inició el viernes 5 de diciembre con dos instancias muy esperadas: a las 18.00 se disputó el doble de personas ciegas, y a las 21.00 llegó el turno del single senior. La actividad continuó el sábado 6, con el doble adaptado en silla de ruedas, el single profesional al mediodía, el doble amateur y el doble profesional cerró la jornada. Ya el domingo 7, el torneo abrió con el doble senior y cerró con la flamante Libertadores Cup de Clubes 4v4.

Previo al comienzo, Sergio Páez, presidente de la Liga Mendocina de Metegol, destacó el carácter histórico de esta edición y explicó que el formato 4x4 se juega a nivel internacional, con parejas que van rotando hasta llegar a los 20 goles. También remarcó que este año llegaron jugadores y clubes de Estados Unidos, Chile, Uruguay y distintas regiones de América.

La intimidad del torneo Torneo de metegol en Mendoza Liga mendocina de fútbol de mesa - Metegol La entrada libre y gratuita permitió que familias, curiosos y fanáticos llenaran las tribunas durante todo el fin de semana. El uso de metegoles Roberto Sport homologados por la ITCF (la “FIFA del metegol”) habilitó que el torneo se desarrollara con estándares internacionales. Según Páez, esta infraestructura permitió integrar competencias convencionales y paralímpicas, algo que la liga viene impulsando con fuerza.