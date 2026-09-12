Se demora la apertura del paso a Chile: Ruta 7 cortada por la nieve

Según informaron las autoridades, el paso a Chile demora su apertura debido a las condiciones climáticas registradas en la zona.

Durante la noche del viernes, la circulación por la Ruta 7 quedó interrumpida luego de que las autoridades evaluaran las condiciones climáticas que se registraban en el corredor cordillerano. Luego de ser levantada la restricción, cerca de las 9 de la mañana las autoridades realizaron un corte en la circulación en las zonas de Uspallata y Potrerillos debido a la formación de hielo en la calzada. El paso a Chile, por su parte, aplazó su horario de apertura.

Según informaron las autoridades de alta montaña, la apertura del Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra demorada debido a las condiciones climáticas. A su vez, también se informó sobre la presencia de nieve y hielo en la calzada de la Ruta 7 en varios tramos de la misma, por lo que las autoridades pidieron extrema precaución al circular por la zona. Además, se informa sobre un siniestro vial menor entre un camión y un vehículo menor entre los kilómetros 1.120 y 1.121.

Así nevaba en la Ruta 7 el viernes por la noche Así nevaba en Potrerillos Osvaldo Valle Así nevaba en algunos tramos de la Ruta 7 Osvaldo Valle El estado de las rutas en Mendoza Según informaron las autoridades, además de los cortes informados en la Ruta 7, la Ruta Provincial 89 solo se encuentra transitable en 4x4 con uso de cadenas y mucha precaución en villas de montañas, rutas y caminos congelados. Personal de la Dirección Provincial de Vialidad se encuentra trabajando en la zona. Además, notificaron del uso obligatorio de cadenas en la Ruta Provincial 222 a Las Leñas.

Por otro lado, se encuentran Intransitables la RP 89 en el tramo La Carrera; la RP 86, tramo Los Cerrillos; la RP 94, tramo enripiado del Manzano; RP 52, de Villavicencio a Uspallata; la RP 220, El Sosneado; y la RN 143 Pareditas - San Rafael.

El tiempo en alta montaña este sábado Se prevén condiciones de mal tiempo al inicio de la jornada, especialmente en los sectores central y sur. Se espera una mejora progresiva desde media mañana, con condiciones buenas desde aproximadamente el mediodía hacia la tarde y noche.