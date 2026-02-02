Se conoció el emotivo video de Pablo Grillo volviendo a su casa tras 10 meses hospitalizado

Pablo Grillo, el fotógrafo herido en medio de una protesta, volvió a su casa tras meses de recuperación. La familia difundió imágenes del reencuentro.

Pablo Grillo quedó internado tras el incidente en la Plaza del Congreso en marzo de 2025.

Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años que fue herido durante una manifestación de jubilados en marzo de 2025, regresó a su hogar tras permanecer diez meses internado por las graves lesiones sufridas.

Grillo fue alcanzado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un miembro de la Gendarmería Nacional durante la protesta.

El reencuentro con su familia y su entorno barrial quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales por sus allegados. En las imágenes se observa la llegada de Grillo a su vivienda, donde fue recibido con muestras de afecto.

Mirá el video del regreso de Pablo Grillo a su casa El regreso de Pablo Grillo a su casa “Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia”, escribieron junto al video difundido.

Durante el período de hospitalización, Grillo atravesó un proceso de recuperación complejo. La situación generó repercusiones públicas, especialmente a partir de los señalamientos realizados por su padre, Fabián Grillo, quien cuestionó el accionar de la Gendarmería y del Ministerio de Seguridad.