El insólito recuerdo de Patricia Bullrich sobre su paso por la cárcel: "Me divertí"

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich sorprendió este miércoles al recordar, entre risas, su paso por la cárcel durante su militancia en la Juventud Peronista (JP) . En una entrevista, contó que estuvo detenida antes de la última dictadura cívico militar y lanzó una frase que generó polémica: “Me divertí”.

En diálogo con Mariana Brey por El Cronista, la actual senadora libertaria relató sus inicios en la actividad política en una unidad básica de la JP y repasó los años previos al golpe militar. “Después me fui del país, estuve exiliada, estuve en la cárcel”, afirmó.

Según explicó, su detención se produjo en un contexto en el que los militantes de la Juventud Peronista estaban “muy combatidos” tras la irrupción del régimen militar. Sin embargo, pese a la gravedad del episodio, Bullrich relató su experiencia con un tono distendido.

“Es increíble lo que te voy a decir, pero me divertí porque era la más joven de todas. Era un pabellón de mujeres, todas políticas, y todo el día te la pasabas viendo qué estaba pasando en el mundo, afuera”, expresó entre carcajadas.

No obstante, reconoció que la situación fue vivida con angustia por su entorno familiar. “Ahora me acuerdo que mi mamá, mi papá y mi abuela lo sufrieron un montón. También salí en un momento oportuno: salí antes de la dictadura, que después ya se puso bastante más bravo”, señaló.

Patricia Bullrich habló sobre su detención como militante peronista

Patricia Bullrich rompió el silencio por el caso de Pablo Grillo

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió a la herida sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo durante un operativo de seguridad en una marcha de jubilados frente al Congreso y volvió a defender el accionar de las fuerzas de seguridad.

La senadora enmarcó el episodio en un contexto de “extrema violencia” y sostuvo que se trató de un enfrentamiento con grupos organizados que buscaban desestabilizar el orden público. Grillo había sido impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno durante la protesta del 12 de marzo y en los últimos días registró una evolución favorable en su estado de salud.

Según explicó Bullrich, el Gobierno contaba con información previa sobre la peligrosidad de la movilización. “Sabíamos que era una provocación. Venían las hinchadas de fútbol con armas; secuestramos un montón de armamento en las estaciones de trenes”, afirmó.

Patricia Bullrich habló de Pablo Grillo

Defensa del accionar policial

Sin retroceder, insistió en que “las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder, no se pueden quedar inermes. Si se quedan quietas, ¿quién protege a la gente?”. En ese sentido, reafirmó que impedir la toma del Palacio Legislativo fue una “acción correcta”.

Respecto a la situación particular de Grillo, Bullrich atribuyó el hecho a un accidente derivado de la dinámica del enfrentamiento y explicó que un proyectil de gas lacrimógeno impactó contra un cartel roto antes de golpear al fotógrafo.

“No hubo intención de pegarle a alguien, hubo intención de parar la violencia. No tenés que mirar la consecuencia, sino si tu acción fue correcta”, argumentó. Aunque reconoció la gravedad inicial del hecho, celebró que Grillo “está mucho mejor”.

Con el debate por la baja de la edad de imputabilidad en agenda, Bullrich concluyó reforzando la idea de que el Estado debe priorizar el restablecimiento del orden, aun cuando ello implique asumir riesgos colaterales.