Se confirmó el traslado del Día del Empleado de Comercio: cuándo tienen descanso

Los trabajadores de comercio ya tienen fecha confirmada para el descanso por el Día del Empleado de Comercio . La celebración, que originalmente estaba prevista para el sábado 26 de septiembre, se trasladó al lunes 28, por lo que tendrán un día de descanso durante la semana.

El objetivo del traslado fue para que coincida con un día hábil. El cambio fue ratificado por el sindicato del sector y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

La fecha original está establecida por la Ley 26.541 y, a diferencia de un feriado nacional trasladable del calendario oficial, su modificación requiere un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las entidades empresarias del sector.

El Día del Empleado de Comercio tiene un régimen similar al de un feriado nacional. Por eso, quienes trabajen durante esa jornada tienen derecho a cobrar una remuneración equivalente al doble de un día habitual, con un recargo del 100% sobre el salario correspondiente.

El lunes 28 de septiembre varios supermercados permanecerán cerrados por el Día del Empleado de Comercio.

Además, otro detalle es que el empleador no puede compensar ese feriado otorgando otro día libre en reemplazo de la remuneración adicional. Es decir, si el trabajador presta tareas el lunes 28, corresponde el pago establecido para una jornada trabajada en un feriado.

La normativa alcanza a los empleados incluidos en el convenio mercantil, por lo que las condiciones laborales pueden variar según la situación de cada trabajador.

Qué comercios abren durante el feriado

El funcionamiento de cada local durante el Día del Empleado de Comercio depende de la decisión de la empresa y de la modalidad de trabajo de sus empleados.

En general, durante esta jornada:

Grandes cadenas de supermercados e hipermercados: suelen permanecer cerradas.

Shoppings y locales de centros comerciales: pueden tener modificaciones en sus horarios o mantener algunos establecimientos cerrados.

Comercios de cercanía y almacenes: pueden funcionar con normalidad, especialmente si son atendidos por sus propios dueños.

Locales con empleados: pueden abrir si se acuerda la prestación de tareas bajo las condiciones correspondientes al feriado.

Por eso, antes de salir a hacer una compra ese lunes es necesario consultar los horarios del local y verificar si abre.