Se cayó ChatGPT en Argentina y afectó a miles de usuarios

Miles de usuarios reportaron fallas masivas de ChatGPT desde la tarde de este martes. El servicio de inteligencia artificial tiró error y no respondió consultas.

ChatGPT, la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, atravesó una caída generalizada del servicio este martes que afectó a usuarios de Argentina y otros países de la región. Los problemas comenzaron en las últimas horas de la tarde, cuando el chatbot dejó de procesar solicitudes y empezó a desplegar distintos avisos de error.

Chatgpt ¿Qué mensajes de error muestra ChatGPT? Los usuarios afectados reportaron que la herramienta exhibe tres tipos principales de notificaciones cuando intentan utilizarla:

"Se ha producido un error al generar la respuesta"

"Se ha producido un error de red. Comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo"

"Hay muchas solicitudes" Estos mensajes impidieron completar cualquier tipo de interacción con el asistente virtual, dejando el servicio prácticamente inoperativo.

¿OpenAI dio explicaciones sobre la falla? Hasta el momento, OpenAI no emitió comunicados oficiales explicando las causas del problema técnico. Tampoco informó estimaciones sobre cuándo el servicio volverá a estar disponible con normalidad.

¿Qué países están afectados por la caída de ChatGPT? Si bien los reportes más numerosos provienen de Argentina, usuarios de otras naciones de la región también manifestaron inconvenientes similares en redes sociales, lo que sugiere que se trata de una interrupción de alcance regional.